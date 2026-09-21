Rocket League confirmó la Temporada 24: fecha de estreno, modo "Duelos de Honor" y todas las novedades del nuevo parche

La Temporada 24 de Rocket League llegará el 23 de septiembre con nuevas funciones, eventos especiales y recompensas para los jugadores. La actualización sumará el Duelo de honor, un sistema para desafiar a otro jugador a un 1v1 después de una partida, además de un nuevo sistema de intercambio de objetos del Mercado Negro y recompensas exclusivas para quienes alcancen los primeros puestos de las clasificaciones.

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La nueva temporada también tendrá contenido inspirado en Persona 5, eventos por tiempo limitado y una competencia entre creadores de contenido de Rocket League. A esto se suma un Rocket Pass Premium que incluirá vehículos como el Volkswagen Golf GTI Edición 50, el Dominus GT 76 y el Pareto 5S, junto con otros objetos para desbloquear a medida que se avance por sus niveles.

Rocket League suma nuevas funciones y recompensas

Una de las principales novedades será el Duelo de honor, que permitirá desafiar a otro jugador de la misma partida a un enfrentamiento 1v1. Si acepta, ambos pasarán directamente al duelo una vez finalizado el encuentro. El resto de los participantes podrá observarlo como espectador.

También llegará el Intercambio del Mercado Negro, que permitirá entregar tres objetos duplicados de esta categoría para recibir uno nuevo. El resultado podrá ser un objeto completamente nuevo o una versión pintada que todavía no esté disponible en el inventario.

La actualización incorporará además un podio centrado en el MVP, que destacará al jugador más valioso durante la celebración posterior al partido. El cuadro de puntuación será personalizable y permitirá elegir cuatro estadísticas diferentes para mostrar junto al marcador.

La Temporada 24 trae nuevas funciones, eventos especiales y recompensas para los jugadores.

Por otro lado, los jugadores de teclado y mouse tendrán nuevos controles, asignaciones de teclas modernizadas y opciones adicionales de configuración. También se incorporará una nueva cámara de vista libre para controlar con mayor libertad el enfoque durante las partidas.

Eventos, Persona 5 y Rocket Rivalry

La Temporada 24 tendrá tres eventos por tiempo limitado. El primero será Run it Up, disponible del 23 de septiembre al 9 de diciembre, con 14 desafíos que entregarán recompensas de la colección Nova. Entre ellas aparecen la carrocería Ronin GXT, la explosión de gol Laser-Light, la calcomanía Neural Network, el acelerador InfoSec y el rastro Fissure.

Además, Persona 5 llegará a Rocket League mediante un evento que ofrecerá recompensas temáticas y el lote Monamóvil en la tienda. También estará Bullet Ball, donde el objetivo será convertirse en el último auto en pie.

Por último, Rocket Rivalry enfrentará a creadores como Forky, Tenacity y ApparentlyJack. Los jugadores podrán conseguir sus títulos y disputar Duelos de honor para determinar qué dos creadores llegarán al showmatch en vivo durante el evento inaugural de RLCS en Londres.

La temporada también estrenará las Recompensas del Top 100 en Clasificatoria, con cinco títulos exclusivos según la posición alcanzada en las tablas de 3c3, 2c2 y 1c1.