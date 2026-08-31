Revolución gamer: el dato clave que explica por qué la PC superó a todas las plataformas

Durante años, la conversación en la industria gamer giró en torno a las consolas. Pero un dato de la consultora Newzoo viene a reordenar el podio: en 2025, la PC fue la plataforma con mejor desempeño de todo el año.

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Según ese informe, la PC gamer creció un 12%, un salto que Kingston Technology vincula directamente con jugadores que apuestan a mejorar su experiencia actualizando el hardware que ya tienen, en lugar de sumar simplemente más usuarios nuevos a la base total. La compañía difundió el dato en el marco de su nueva campaña "Yo soy Kingston FURY", de cara al Gamer Day que se celebra este 29 de agosto.

Los AAA que exigen más potencia

Parte de esa evolución responde a una nueva generación de videojuegos AAA que demanda muchos más recursos técnicos que antes. Títulos como Grand Theft Auto VI, Monster Hunter Wilds, Assassin's Creed Shadows y DOOM: The Dark Ages elevan la vara con gráficos más avanzados, mundos abiertos cada vez más complejos y tiempos de carga que buscan reducirse al mínimo, algo que empuja directamente la renovación de equipos.

Rendimiento antes que cantidad de usuarios

Para Juan Ignacio Do Porto, Country Manager de Kingston para Argentina, Bolivia y Uruguay, el cambio de fondo está en el comportamiento del jugador: hoy la prioridad pasa por optimizar el rendimiento del equipo que ya se tiene, más que por sumar cantidad de gente nueva al mercado.

Memoria RAM y SSD, las piezas clave

En ese escenario, RAM y SSD ganan protagonismo para reducir tiempos de carga y mejorar la fluidez general del sistema. La línea Kingston FURY Renegade G5, con tecnología NVMe PCIe 5.0, alcanza velocidades de 14.800 MB/s de lectura y 14.000 MB/s de escritura, pensada para gamers que ya buscan el máximo rendimiento disponible. Para la memoria, Kingston recomienda contar con al menos 32 GB de RAM, ya sea DDR4 o DDR5, con líneas como Kingston FURY Renegade y Kingston FURY Beast entre las opciones más elegidas por la comunidad gamer.