El regreso del Nokia 1100: cómo es la versión 2026 que promete más de un mes de batería

Hay teléfonos que se hicieron un lugar en la memoria colectiva por lo que no tenían, más que por lo que ofrecían. El Nokia 1100 es uno de esos casos, y su espíritu acaba de volver en un modelo pensado para 2026.

HMD Global, la compañía que hoy fabrica los equipos Nokia, lanzó el Nokia 300 Charge, un celular básico que retoma esa fórmula de simplicidad extrema. Su batería extraíble de 3.700 mAh promete más de 40 días en espera con una sola carga, según la propia marca, la mayor autonomía que HMD instaló hasta ahora en un teléfono de este tipo.

Lo esencial, sin vueltas

La propuesta es fiel al espíritu original: sin acceso a internet, sin cámaras de alta resolución y sin aplicaciones. La pantalla mide apenas 2,4 pulgadas con resolución de 320x240 píxeles, y por dentro corre un procesador Unisoc SC6531E con solo 4 megabytes de RAM y 4 megabytes de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 GB con una tarjeta microSD. La conectividad se limita a redes 2G, algo que restringe su uso a las regiones donde esa infraestructura todavía funciona.

Radio, linterna y una función curiosa

El equipo suma una entrada para auriculares de 3,5 milímetros que permite escuchar radio FM sin necesidad de antena externa, y una linterna LED que la compañía describe como cuatro veces más potente que la del Nokia 105 de 2023. La función más particular es la de cargador portátil: mediante un puerto USB-C de 10 vatios, el Nokia 300 Charge puede darle batería a otro dispositivo, algo que se activa con un botón físico dedicado en el lateral. Por ahora, solo está disponible en Filipinas.

El peso histórico del original

El Nokia 1100 original, lanzado en 2003, se convirtió en el teléfono más vendido de la historia con 250 millones de unidades, según datos de Visual Capitalist. Su éxito no dependió de especificaciones avanzadas: la carcasa resistía golpes y caídas, y la batería duraba varios días sin recarga, algo que democratizó el acceso a la telefonía móvil en mercados emergentes de África, Asia y América Latina.