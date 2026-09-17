Récord histórico de consumo digital: el hábito masivo que cambió para siempre la forma de entretenerse en México

Preguntarle a alguien si "juega" ya no alcanza para saber cuánto tiempo se pasa frente a una pantalla. En México, esa frontera entre ver, escuchar y jugar prácticamente desapareció, y los números recién publicados lo confirman con una cifra difícil de ignorar.

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Según datos de The Competitive Intelligence Unit, difundidos con motivo del Día Mundial del Videojuego, el país cerró 2025 con 73,8 millones de videojugadores. Un dato que llama la atención: el 57% de quienes juegan lo hace en modalidades online, algo que confirma cuánto pesa ya la conexión a internet en la experiencia.

El celular como plataforma central

Parte de la explicación está en el bolsillo de cada persona. El smartphone dejó de ser un aparato exclusivo para llamadas o mensajes y hoy funciona como una consola, un cine y una radio al mismo tiempo: desde el mismo dispositivo se puede escuchar música, seguir una transmisión en vivo, chatear en redes o arrancar una partida, sin cambiar de aparato. Esa facilidad ayuda a entender por qué el ecosistema conectado del país creció tanto: a fines de 2025, México ya contaba con unos 110 millones de usuarios de internet, con una penetración del 83,5% de la población, según el informe Digital 2026 de DataReportal.

Del control remoto a jugar desde cualquier lado

El gaming mexicano ya no se explica solo por las consolas conectadas al televisor. Los juegos móviles sumaron perfiles que probablemente nunca comprarían una consola tradicional: gente que juega unos minutos en el transporte público, y gente que le dedica horas a títulos competitivos. A eso se suma el crecimiento de los esports, los creadores especializados en videojuegos y las transmisiones de partidas ajenas, que convirtieron al gaming en algo que también se consume como contenido, no solo se practica.

Todo compite por lo mismo: la atención

Plataformas como Netflix ya incorporaron videojuegos a su catálogo, mientras que Twitch y YouTube transformaron el hecho de mirar a otros jugar en un espectáculo capaz de atraer audiencias masivas. Ese cruce entre entretenimiento pasivo y activo obliga a las empresas tecnológicas a competir no solo entre rivales del mismo rubro, sino por algo mucho más escaso: el tiempo libre de cada usuario.