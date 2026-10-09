Rebajas de hasta 30% en notebooks por el Día de la Madre: los modelos en oferta que se consiguen en Mercado Libre

ASUS lanzó ofertas de hasta 30% de descuento en ocho notebooks de las líneas Vivobook y TUF Gaming en Mercado Libre, vigentes hasta el 19 de octubre por el Día de la Madre. La promoción cubre desde equipos para el día a día hasta notebooks gamer, y todos incluyen 2 años de garantía de fábrica. El 30% es un tope: el descuento exacto de cada modelo y los precios finales no están claros, así que conviene revisarlos en la plataforma.

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Un modelo para cada perfil

Para el día a día están las Vivobook Go 15 y Vivobook 14, con procesadores AMD Ryzen 5 e Intel Core 3 y Core 5, pensadas para estudiar y trabajar desde casa. Todas tienen 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Para quienes necesitan más pantalla, las Vivobook 15 tienen 15,6 pulgadas y procesadores AMD Ryzen 7 7840HS, Intel Core 5 320 e Intel Core 7 350, este último con 16 GB de memoria. ASUS señala que los formatos de 15 y 16 pulgadas siguen dominando la demanda en la Argentina.

TUF Gaming A16 para jugar y crear

La TUF Gaming A16 combina un procesador AMD Ryzen 7 260, 16 GB de memoria, 1 TB de almacenamiento y una pantalla de 16 pulgadas con 165 Hz de tasa de refresco. Se ofrece con placa de video NVIDIA GeForce RTX 5050 o RTX 5060.

La diferencia entre las dos versiones no se limita a la placa: la de RTX 5060 tiene pantalla 2,5K (2560x1600), mientras que la de RTX 5050 es WUXGA. Esa combinación de placa y resolución es lo primero que conviene comparar antes de elegir.

Garantía y condiciones

Los ocho modelos tienen 2 años de garantía de fábrica, tras la reciente ampliación de la garantía estándar de ASUS para toda su línea de laptops de consumo (Zenbook, Vivobook, ProArt y TUF Gaming), que equipara el estándar de los equipos ROG.

A eso se suma ASUS Perfect Warranty, una cobertura gratuita por daños accidentales durante el primer año, registrando el equipo en la aplicación MyASUS. Las ofertas están sujetas a disponibilidad de stock y a modificaciones de la plataforma.