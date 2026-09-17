Realme 16 Pro Harry Potter Edition: todas las características y cuándo se lanza oficialmente

Combinar tecnología de gama media-alta con la estética de una de las sagas más queridas del cine suele ser una apuesta segura para cualquier fabricante. Realme confirmó las especificaciones completas de su 16 Pro 5G Harry Potter Edition, y ya tiene fecha marcada para llegar a México.

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Lo primero que aclaró la marca es que esta versión temática no resigna potencia por diseño: comparte el mismo hardware de nivel medio-alto que el modelo estándar. La apuesta visual está en otro lado, con una caja pensada para coleccionistas y una tapa trasera capaz de cambiar de color, con el lema de Hogwarts y los escudos de las cuatro casas grabados en relieve.

La ficha técnica, sin sorpresas de por medio

Por dentro corre el procesador MediaTek Dimensity 7300 Max de 4 nanómetros, acompañado de una pantalla AMOLED de 6,75 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico que llega a los 6.500 nits. En fotografía, el equipo suma un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 50 MP para selfies y videollamadas.

Batería a tono con la gama media-alta actual

La autonomía queda respaldada por una batería de 7.000 mAh, con carga rápida de 80W, una combinación que hoy se volvió casi estándar entre los equipos que buscan destacarse por su duración más que por su velocidad de carga extrema.

Cuándo llega a México

La presentación global del Realme 16 Pro Harry Potter Edition está fijada para el 21 de septiembre, y la marca ya confirmó que hará la presentación específica para el mercado mexicano el 24 de septiembre por la mañana. Todavía no hay un precio oficial para la edición especial: el modelo estándar del Realme 16 Pro ronda los 7.500 pesos, y es de esperar que la versión temática salga algo más cara por el packaging de colección y los detalles de diseño exclusivos.