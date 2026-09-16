¿Se puede vivir de publicar videos?: el paso a paso para habilitar el cobro directo y ganar dinero

El podcast en México dejó de ser un formato exclusivamente de audio, y esa transformación ya empieza a traducirse en dinero para los creadores. Spotify anunció la llegada al país del Spotify Partner Program, con una nueva forma de generar ingresos a partir de los videos.

{{{htmlAmp}}}

Según Thais Tavara, Head of Podcast de Spotify Latam, cuatro de cada 10 horas de escucha de podcasts ya corresponden a contenido en video. Esa tendencia explica por qué la plataforma decidió sumar una vía de monetización específica para ese formato, sin reemplazar las que los creadores ya usaban hasta ahora.

Tres formas de generar ingresos

El programa contempla tres fuentes principales: la publicidad automatizada, los patrocinios que los propios creadores negocian de forma independiente, y una tercera opción nueva llamada Premium Video Revenue. Esta última es la verdadera novedad que llega con el programa a México: los creadores participantes van a poder generar ingresos cada vez que un usuario Premium escuche, vea o interactúe con sus contenidos en video dentro de la plataforma.

Un mercado que crece a doble dígito

El contexto ayuda a entender el movimiento. Según The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), durante 2025 unos 77,4 millones de internautas en México consumieron música, podcasts o audiolibros por plataformas digitales, el 80,1% de los usuarios de internet del país. Spotify señala además que el mercado mexicano de podcasts casi se triplicó en cinco años, con un crecimiento del 196%, y que ya más de 500 millones de usuarios globales reprodujeron al menos un videopodcast en la plataforma.

Los requisitos para entrar

Para acceder al programa, los creadores deben cumplir tres condiciones: tener al menos tres episodios publicados, más de 1.000 personas escuchando o viendo su contenido en los últimos 30 días, y al menos 2.000 horas de consumo acumuladas. Quienes ya monetizan con publicidad en Spotify van a recibir información para darse de alta a mediados de septiembre, mientras que la monetización efectiva a través de las tres vías del programa arranca en octubre. Para quienes todavía no publican en la plataforma, la compañía anunció sesiones informativas y webinars para acompañar el ingreso.