Ni programadores ni universitarios: el oficio tradicional que pagará sueldos récord según el CEO de Nvidia

La expansión de la inteligencia artificial (IA) no solo podría beneficiar a programadores e ingenieros de software. Según Jensen Huang, CEO de Nvidia, plomeros, electricistas, albañiles y trabajadores siderúrgicos tendrán un rol cada vez más importante debido a la enorme infraestructura física que será necesaria para sostener el crecimiento de esta tecnología.

{{{htmlAmp}}}

Durante un diálogo con Larry Fink, CEO de BlackRock, en el Foro Económico Mundial de Davos, Huang señaló que las inversiones destinadas a construir centros de datos, plantas de semiconductores y sistemas de energía podrían alcanzar los 7 billones de dólares hacia finales de la década. Este escenario generaría una fuerte demanda de trabajadores técnicos y especializados, incluso sin necesidad de contar con un título universitario.

¿Por qué la inteligencia artificial impulsará los oficios?

La visión del CEO de Nvidia se basa en la necesidad de desarrollar una infraestructura capaz de acompañar la expansión de la IA. Para construir y mantener esas instalaciones serán necesarios especialistas que puedan realizar tareas manuales y técnicas de alta precisión.

Huang sostuvo que la escasez de trabajadores calificados podría impulsar los ingresos de estos oficios y afirmó que plomeros, electricistas, trabajadores de la construcción y siderúrgicos podrían superar los 100.000 dólares anuales en determinados mercados.

El ejecutivo también destacó que esta transformación podría ampliar las posibilidades laborales para personas que no cuentan con una formación universitaria extensa. Según su planteo, no sería necesario tener un doctorado en informática para acceder a una buena remuneración, ya que la formación técnica y la experiencia en oficios especializados también tendrán un lugar relevante.

Jensen Huang habló de la necesidad de desarrollar una infraestructura capaz de acompañar la expansión de la IA.

Además, Huang anticipó un crecimiento sostenido de estas actividades. En una entrevista con Channel 4 News, señaló que el sector de los oficios especializados de distintas economías tendrá que crecer de manera constante para acompañar las nuevas necesidades productivas.

La falta de trabajadores técnicos

La proyección también aparece vinculada con un déficit de mano de obra especializada. De acuerdo con un análisis de McKinsey citado por iProfesional, Estados Unidos podría necesitar hacia 2030 unos 130.000 electricistas, 240.000 trabajadores de la construcción y 150.000 supervisores adicionales para cubrir las obras previstas.

Jim Farley, CEO de Ford, planteó una preocupación similar: mientras la IA reduce algunas contrataciones administrativas y puestos iniciales en empresas tecnológicas, las industrias tradicionales enfrentan dificultades para conseguir trabajadores técnicos.

El panorama plantea así una transformación del mercado laboral en la que la expansión de la inteligencia artificial podría generar oportunidades no solamente en el ámbito digital, sino también en oficios especializados vinculados con la construcción y la infraestructura que necesita esta tecnología.