PlayStation bajó el precio de Call of Duty y hay ofertas imbatibles por tiempo limitado

Las rebajas estarán disponibles por tiempo limitado, hasta el 9 de septiembre de 2026.

PlayStation renovó su catálogo de ofertas para PS4 y PS5 con descuentos de hasta el 75% en videojuegos y contenidos adicionales. La promoción incluye títulos de acción, lucha, deportes, carreras y aventuras, además de ediciones digitales, paquetes, expansiones y pases de temporada. Las rebajas estarán disponibles por tiempo limitado, hasta el 9 de septiembre de 2026.

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Entre los juegos destacados aparecen Battlefield 6, Mortal Kombat 1, Resident Evil 4 Gold Edition, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition y STAR WARS Jedi: Survivor, junto con otras propuestas. La selección también contempla títulos como Palworld, Borderlands 4, God of War, Forza Horizon 5 Deluxe Edition y Warhammer 40,000: Space Marine 2, por lo que hay opciones para distintos tipos de jugadores.

Los principales juegos con descuento en PlayStation

Uno de los títulos destacados es Battlefield 6, que tiene un 50% de descuento y queda en USD 34,99, frente a los USD 69,99 que costaba anteriormente. Por su parte, ARC Raiders cuenta con una rebaja del 25% y se puede conseguir por USD 29,99.

Mortal Kombat 1 ofrece una de las rebajas más importantes de la promoción. El juego base tiene un 80% de descuento y queda en USD 9,99. También hay descuentos del 60% para el paquete Mortal Kombat: Lote Dios Antiguo y del 80% para el Paquete de Kombate y la mejora de edición definitiva.

Los descuentos varían según el título y también alcanzan ediciones digitales, paquetes, expansiones y pases de temporada.

Otra alternativa es Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, que baja un 67% hasta los USD 19,79. Resident Evil 4 Gold Edition, en tanto, tiene un descuento del 70% y queda en USD 14,99.

La lista se completa con Palworld, con 30% de descuento; Borderlands 4 y God of War, ambos con 50%; Forza Horizon 5 Deluxe Edition, con 60%; y Warhammer 40,000: Space Marine 2, que alcanza una rebaja del 70%.

Cómo aprovechar las ofertas de PlayStation

Los usuarios de PS4 y PS5 deben ingresar al catálogo promocional de PlayStation y revisar los juegos y contenidos disponibles antes del 9 de septiembre. Los descuentos varían según el título y también alcanzan ediciones digitales, paquetes, expansiones y pases de temporada.