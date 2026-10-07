Sin perder tiempo ni dinero: la herramienta gratuita de Samsung que localiza tus auriculares extraviados

Perder unos auriculares inalámbricos puede ser un problema por su tamaño reducido, pero los usuarios de Samsung Galaxy Buds pueden localizarlos con SmartThings. La plataforma de la compañía permite encontrar los auriculares mediante la función SmartThings Find, que muestra su ubicación y ofrece herramientas para facilitar la búsqueda.

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La función es compatible con toda la familia Galaxy Buds, desde los modelos de primera generación hasta los más recientes Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro. Para utilizarla se necesita un dispositivo con Android 10 o superior y tener los auriculares vinculados a una cuenta de Samsung.

Cómo encontrar los Galaxy Buds con SmartThings

SmartThings es la plataforma de Samsung que permite vincular, monitorear y controlar distintos dispositivos desde un smartphone o tablet. Entre sus herramientas se encuentra SmartThings Find, diseñada para ayudar a localizar dispositivos compatibles.

Para buscar unos Galaxy Buds perdidos, hay que seguir estos pasos:

Abrí la aplicación SmartThings en un smartphone Samsung Galaxy. Ingresá a la sección de dispositivos y seleccioná los Galaxy Buds que querés encontrar. Activá “Buscar cerca”. La aplicación mostrará un radar visual que permite saber si el usuario se está acercando al lugar donde están los auriculares. Elegí “Hacer sonar” para que los Galaxy Buds emitan un pitido progresivo que aumenta de volumen. Esto puede ayudar a encontrarlos en espacios reducidos o incluso en la oscuridad. Revisá la última ubicación registrada. Si los auriculares están fuera del alcance de Bluetooth, SmartThings puede mostrar en el mapa el último punto en el que estuvieron conectados.

La función es compatible con toda la familia Galaxy Buds.

Qué Galaxy Buds son compatibles

La herramienta de localización funciona con los Galaxy Buds de primera generación, Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro.

Los Galaxy Buds4 y Buds4 Pro son los modelos más recientes mencionados por Samsung. Los primeros cuentan con hasta seis horas de reproducción y 30 horas totales con el estuche, mientras que los Buds4 Pro ofrecen también hasta seis horas de música y 30 horas acumuladas con el estuche.

La integración de SmartThings permite así aprovechar el teléfono Galaxy para buscar auriculares extraviados, ya sea mediante la ubicación cercana, el sonido de los Buds o la consulta de su última conexión registrada.