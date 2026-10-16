¿Qué pasó con League of Legends Classic? Los motivos de la drástica decisión de Riot Games

Riot Games anunció que League of Legends Classic dejará de estar disponible como modo permanente cuando termine la temporada actual. La modalidad, que recrea la experiencia de las primeras versiones del popular MOBA, llegó en julio de 2026, pero no consiguió mantener el interés de la mayoría de los jugadores. Antes de su retirada, los usuarios podrán seguir jugando hasta enero de 2027.

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La decisión no implica que League of Legends Classic vaya a desaparecer para siempre. La compañía planea recuperarlo en el futuro como un modo de evento por tiempo limitado, con una serie de cambios. Mientras tanto, Riot Games busca conocer las opiniones de la comunidad para identificar los aspectos que funcionaron y aquellos que necesitan ajustes.

Por qué Riot Games retirará League of Legends Classic

La medida sorprende porque el modo se había presentado como una alternativa para quienes querían revivir la experiencia clásica de League of Legends. Sin embargo, según informó Riot Games, la mayoría de los jugadores dedica su tiempo a otras modalidades del título, un factor que habría influido en la decisión de discontinuarlo.

League of Legends Classic se estrenó en julio de 2026 y será retirado apenas unos meses después de su lanzamiento. Aunque inicialmente despertó una gran expectativa entre los usuarios, esa recepción no se tradujo en un interés sostenido que justificara mantenerlo de forma permanente.

La compañía todavía no detalló todos los cambios que implementará cuando la modalidad regrese como evento temporal. Por el momento, invitó a los jugadores a compartir sus impresiones para que el equipo de desarrollo pueda evaluar qué elementos conservar y cuáles modificar en una futura versión.

La polémica por la monetización del modo clásico

Uno de los puntos que generó controversia tras el lanzamiento fue el sistema de monetización. Las skins desbloqueables de League of Legends Classic debían comprarse por separado de la versión principal del juego o conseguirse mediante el progreso en un pase de batalla específico.

La decisión no implica que League of Legends Classic vaya a desaparecer para siempre.

Este modelo provocó críticas entre los jugadores, pese a la expectativa inicial que había generado la posibilidad de volver a las primeras versiones del MOBA.

La retirada del modo abre una nueva etapa para esta propuesta dentro de League of Legends. Su regreso dependerá de una modalidad temporal que incorporará modificaciones, aunque Riot Games todavía no confirmó cuándo estará disponible nuevamente.

Hasta entonces, quienes quieran disfrutar de la experiencia clásica tendrán tiempo de hacerlo hasta enero de 2027. Los comentarios de la comunidad serán una referencia para orientar los cambios que la desarrolladora prepare para el futuro.