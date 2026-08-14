Pagos agénticos: qué son y cómo vas a comprar en internet hablando directamente con la IA

Las compras agénticas con inteligencia artificial empiezan a dar sus primeros pasos en Argentina y prometen cambiar la manera en que las personas compran por internet. La idea es que un agente de IA pueda gestionar una operación en nombre del usuario, desde buscar un producto hasta ejecutar el pago, sin que sea necesario ingresar manualmente los datos de la tarjeta o confirmar cada etapa. Mercado Libre, Tiendanube, Visa y Mastercard ya participan de distintas iniciativas y pruebas vinculadas con esta tecnología.

El avance todavía está lejos de convertirse en una modalidad masiva. Sin embargo, durante 2026 Visa y Mastercard realizaron las primeras pruebas operativas en vivo en Argentina, conectando bancos, procesadores y comercios para completar transacciones impulsadas por IA. Los sistemas utilizan tokenización, autenticación y consentimiento explícito para mantener protegidos los datos de los usuarios durante las operaciones.

Cómo funcionan los pagos agénticos

En lugar de que una persona recorra diferentes páginas, compare alternativas, cargue los datos de su tarjeta y finalice la compra, el agente puede actuar como intermediario. La IA recibe determinadas instrucciones y transforma las preferencias del usuario en reglas para la operación.

Por ejemplo, puede tener en cuenta presupuesto, disponibilidad, promociones, cuotas, reputación del vendedor, tiempos de entrega y políticas de devolución. De esta manera, el objetivo es que el sistema pueda encontrar y ejecutar una compra que se ajuste a las condiciones establecidas.

Mercado Libre y Mercado Pago aparecen entre los casos más avanzados del país. Mercado Pago cuenta con un Asistente Personal de IA con más de 100 funcionalidades, capaz de realizar tareas como pagar servicios a partir de una foto de la boleta, hacer transferencias desde una captura de chat, controlar gastos y programar recordatorios.

Tiendanube también avanzó en esta dirección. La plataforma incorporó Lumi, su agente de inteligencia artificial orientado a pequeñas empresas, además de Chat Nube, que puede responder consultas, recomendar productos y acompañar el proceso de compra. El contexto resulta especialmente relevante en un mercado que facturó $15,1 billones durante 2025, según datos de la CACE.

Visa y Mastercard ya realizan pruebas en Argentina

Visa desarrolló junto a Santander un piloto regional que incluyó compras de libros y productos digitales mediante credenciales tokenizadas. Mastercard, por su parte, desplegó transacciones agénticas en América Latina y el Caribe con participación de Banco Nación, Galicia, Itaú y Santander.

Visa y Mastercard ya participan de distintas iniciativas y pruebas vinculadas con esta tecnología.

Por ahora, los especialistas remarcan que no existe un comprador autónomo de uso masivo capaz de comparar comercios y completar una operación sin intervención humana. El desafío también pasa por definir cómo se controlarán las decisiones de los agentes, quién será responsable ante un error y qué reglas deberán cumplir estos sistemas.

El próximo paso apunta a crear una infraestructura común entre bancos, fintech, comercios y redes de pago, con operaciones verificables y mayor automatización. La tecnología avanza, pero la transparencia sobre por qué una IA recomienda determinado producto, vendedor o medio de pago será una de las claves para que las compras agénticas ganen confianza entre los usuarios.