Oracle lleva capacitación gratuita en Inteligencia Artificial a profesionales de negocios con una nueva edición de ONE

Aplicar inteligencia artificial en el trabajo diario ya no es una habilidad reservada a quienes programan. Oracle vuelve a abrir en Argentina las inscripciones de su programa de formación gratuita, esta vez con la mirada puesta en quienes toman decisiones de negocio.

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ONE AI for Business, la nueva convocatoria de Oracle Next Education, está dirigida a profesionales y estudiantes que quieran aplicar IA en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos, operaciones y ventas. Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de octubre, y no piden conocimientos previos de tecnología: alcanza con ser mayor de 18 años y tener acceso a internet.

Un programa que ya dejó huella en el mercado laboral

Desde que llegó al país, ONE acumuló 95.560 inscripciones y más de 23.500 estudiantes activos. De ese total, 15.897 personas terminaron la formación en Programación y 6.838 se graduaron de los recorridos de Front-End o Java, dos de los perfiles técnicos más buscados por las empresas de tecnología en la región.

El impacto no se queda solo en los diplomas: 3.133 participantes consiguieron empleo después de pasar por el programa, con un impacto estimado en USD 26 millones anuales en salarios. Son números que explican por qué Oracle decidió ampliar la propuesta hacia perfiles de negocio y no solo técnicos.

Diez semanas para incorporar IA a la gestión diaria

La nueva edición fue diseñada en alianza con Alura y FIAP y tendrá una duración de diez semanas, del 5 de octubre al 17 de diciembre, con cursada 100% online. La idea es que cada participante termine el recorrido con herramientas concretas para planificar mejor, ganar productividad y optimizar procesos dentro de su área.

Amanda Gelumbauskas, responsable de Oracle Next Education, explicó el sentido del cambio: "Esta actualización de nuestro plan de estudios refleja el compromiso de preparar talento" para un mercado que evoluciona rápido, con caminos distintos según se construya o se aplique la tecnología.

Empleabilidad como parte del diseño

Más allá de la formación, ONE funciona también como puente laboral: tiene 17 alianzas con empresas en Argentina orientadas específicamente a la empleabilidad. Esas compañías comparten sus búsquedas, que se publican en el portal de exalumnos del programa para conectar a quienes ya pasaron por la capacitación con nuevas oportunidades.

La inscripción a ONE AI for Business se hace desde el sitio oficial de Oracle Next Education, sin costo y sin requisitos técnicos previos, algo poco habitual para un programa que apunta directo a la aplicación práctica de inteligencia artificial en negocios.