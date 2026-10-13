Nvidia pierde terreno en chips de IA en China y Huawei recorta distancia

La participación del fabricante estadounidense Nvidia en el mercado chino de microprocesadores de inteligencia artificial para centros de datos sufrió un severo retroceso al situarse en un 34% durante el primer semestre de 2026, según datos de un informe elaborado por la firma de investigación IDC. El descenso en la presencia del gigante tecnológico estuvo motivado por las crecientes restricciones a las exportaciones dispuestas por el gobierno de Estados Unidos y por el vertiginoso ascenso de los competidores locales, con la firma Huawei a la vanguardia.

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Entre enero y junio, Nvidia despachó un total de 678.000 aceleradores de inteligencia artificial en territorio chino, cifra que representó un desplome del 44% en comparación con el volumen registrado en el mismo período del año anterior. La caída responde al cerco regulatorio implementado por Washington para bloquear el acceso de Pekín a los procesadores más avanzados utilizados en el entrenamiento y ejecución de modelos informáticos. De manera simultánea, el gobierno chino intensificó la promoción de alternativas de fabricación nacional, exigiendo además autorizaciones previas para que las empresas de su país puedan importar aquellos componentes de Nvidia que se ajustan a las normativas de control.

La pérdida de liderazgo de la firma estadounidense reavivó las alertas en el sector tecnológico de Silicon Valley. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuestionó reiteradamente los bloqueos impuestos por las autoridades norteamericanas, señalando que la política de restricción obligó a su compañía a ceder el mercado chino de semiconductores, valuado en unos 50.000 millones de dólares, a manos de competidores locales como Huawei. La consultora IDC no detalló qué gama de productos conformó el 34% de la cuota retenida por Nvidia, ni si el cálculo incluyó unidades de última generación como los chips B200 y B300, cuya venta formal a China se encuentra prohibida aunque registran antecedentes de ingreso por contrabando.

El freno a la compañía estadounidense contrastó con el marcado crecimiento de las empresas tecnológicas del gigante asiático. Huawei suministró 572.000 aceleradores de inteligencia artificial en los primeros seis meses del año, superando con holgura los más de 300.000 envíos anotados el año anterior y consolidando un 28% del mercado total. En la misma línea, la filial de diseño de chips del grupo Alibaba, T-Head, captó un 7% del sector, seguida por Cambricon con un 5%, Kunlunxin (perteneciente a Baidu) con un 4% y Hygon con un 3%. De acuerdo con el relevamiento de IDC, nueve de los once fabricantes chinos analizados incrementaron sus volúmenes de despacho en el interanual.

En términos generales, el mercado chino absorbió un total de 2,008 millones de unidades de aceleradores de inteligencia artificial durante el semestre. En tanto, los envíos de unidades de procesamiento gráfico (GPU), los componentes de mayor utilización para el entrenamiento de modelos avanzados, experimentaron un retroceso del 26% hasta alcanzar las 991.000 unidades, afectadas por las limitaciones de suministro apto para la venta en la zona continental. Ante la difusión del estudio, los voceros de Nvidia no emitieron declaraciones.

Con información de Reuters