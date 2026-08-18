Nvidia aportará una garantía de 105.000 millones de dólares para el centro de datos de OpenAI en Ohio

Por Anhata Rooprai y Tatiana ​Bautzer

18 ago (Reuters) - Nvidia ha acordado ofrecer una garantía de hasta 105.000 millones de dólares para ayudar a OpenAI a alquilar un enorme centro de datos en Ohio, Estados ‌Unidos, que está desarrollando SB Energy —empresa ‌propiedad de SoftBank—, en lo que supone uno de los mayores compromisos de financiación de infraestructuras del fabricante de chips.

La empresa dirigida por Jensen Huang anunció el lunes que también invertirá 1.500 millones de dólares en SB Energy, meses después de que OpenAI y SoftBank realizaran una inversión de 1.000 millones de dólares para ampliar la infraestructura de centros de datos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El nuevo acuerdo es el último ejemplo de cómo Nvidia financia la infraestructura construida en ​torno a sus chips, una ⁠estrategia que ayuda a impulsar la demanda, pero que también ha suscitado dudas sobre ‌los flujos circulares de financiación entre el fabricante de chips y sus ⁠clientes.

La semana pasada, el escrutinio sobre este tipo ⁠de financiación se intensificó después de que Nvidia se asociara con seis importantes instituciones financieras, entre ellas BlackRock, para lanzar plataformas de financiación destinadas a conseguir más de 500.000 millones de ⁠dólares en financiación de terceros para infraestructuras de IA.

Huang dijo que el nuevo ​acuerdo no se trata de una financiación circular y que ‌Nvidia está utilizando "su escala y visibilidad a largo ‌plazo" para ayudar.

"Estamos asegurando una infraestructura duradera para la computación de Nvidia, de modo ⁠que OpenAI pueda desplegar las fábricas de IA más productivas, que puedan actualizarse repetidamente con cada nueva generación, aportando más inteligencia y una mayor rentabilidad", dijo Huang.

La empresa será el proveedor exclusivo de chips para las instalaciones de Pike County, en Ohio, que tendrán ​una capacidad total ‌de hasta 8 gigavatios, y se espera que los primeros 800 megavatios entren en funcionamiento en 2028. OpenAI ha alquilado el emplazamiento por un periodo de 20 años.

La estructura de financiación aún no está definida e incluirá capital propio, según fuentes conocedoras del asunto. El capital propio podría incluir fondos captados mediante ⁠una posible salida a bolsa de SB Energy e inversión directa de SoftBank, añadieron.

Una vez definido el importe total de los fondos propios, habrá una parte de deuda que probablemente incluirá préstamos de financiación de proyectos y, posiblemente, deuda pública, como bonos, según estas fuentes, que solicitaron el anonimato para poder revelar conversaciones privadas.

EL TERRENO Y LA ENERGÍA SON OBSTÁCULOS CLAVE PARA LOS CENTROS DE DATOS

El terreno y la energía eléctrica se están convirtiendo cada vez más en un obstáculo ‌para los centros de datos debido al envejecimiento y la sobrecarga de la red eléctrica estadounidense, así como a la creciente oposición a nuevas construcciones por parte de comunidades preocupadas por el aumento de los precios de la electricidad y el posible desperdicio de agua.

Nvidia dijo que su garantía cubre una parte de los pagos del arrendamiento y de la electricidad, así como ‌el compromiso de garantizar que el emplazamiento mantenga un valor mínimo, en lugar de cubrir el coste total del proyecto o todas las obligaciones de OpenAI.

OpenAI pagará el alquiler, pero si incumple sus ‌obligaciones, Nvidia cubrirá la ⁠diferencia entre ese valor mínimo garantizado y lo que el propietario pueda recuperar al volver a alquilar o vender el emplazamiento.

Nvidia ha afirmado que ​tiene previsto asegurarse de forma selectiva emplazamientos privilegiados en los que sus chips puedan funcionar durante varias generaciones en el futuro.

Con información de Reuters