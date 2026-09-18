¿Qué números de celular deben registrarse antes del 30 de septiembre y cómo hacer la validación paso a paso?

El calendario del registro obligatorio de celulares en México sigue avanzando dígito por dígito, y ahora le toca el turno a un grupo puntual: quienes tienen un número terminado en 3 tienen hasta el 30 de septiembre para vincular su línea, o corren el riesgo de quedarse sin servicio.

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Según confirmó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las terminaciones 0, 1 y 2 ya cumplieron su plazo y las líneas que no completaron el trámite fueron suspendidas. La suspensión, aclaró el organismo, no siempre es inmediata: puede tardar hasta 72 horas en ejecutarse, así que confiar en que "todavía anda" no es garantía de nada si el vencimiento ya pasó.

El trámite, paso a paso

Para registrar la línea, el titular debe entrar al portal oficial portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles o al sitio de su operadora, verificando siempre que se trate del canal oficial para evitar fraudes. Desde ahí, hay que tocar "Registrar mi línea", aceptar los términos, ingresar el número de celular y el código que llega por SMS, sacarle una foto a una identificación oficial y completar la prueba de vida que pide el sistema. El proceso se cierra con otro SMS que confirma el código de registro.

El resto del calendario, para no perderse

Después del 30 de septiembre, el calendario sigue así: terminación 4, hasta el 15 de octubre; terminación 5, hasta el 31 de octubre; terminación 6, hasta el 15 de noviembre; terminación 7, hasta el 30 de noviembre; terminación 8, hasta el 15 de diciembre, y terminación 9, hasta el 31 de diciembre, la fecha límite general para todo el país.

Quedarse afuera del plazo no es el fin

Si la línea ya fue suspendida por no haberse registrado a tiempo, la solución sigue siendo la misma: completar el trámite en el portal oficial o con la operadora. Una vez confirmada la vinculación, el operador reestablece llamadas, mensajes y datos móviles sin necesidad de comprar un chip nuevo ni cambiar de número.