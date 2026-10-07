El nuevo dispositivo de Logitech para todo el día: cómo es el headset que busca adaptarse a cada momento

Logitech presentó el Zone Vibe Pro, un headset sin micrófono externo pensado para usarlo igual en una videollamada, en el camino al trabajo o en un rato de descanso.

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La premisa es simple: con un 79% de los empleados en esquema híbrido, según la compañía, tener un auricular para el trabajo y otro para la vida personal resulta un gasto doble. El Zone Vibe Pro intenta resolver ese dilema con un solo equipo.

Audio, micrófonos y cancelación de ruido

El headset usa transductores de 40 mm diseñados a medida y Cancelación Activa de Ruido (ANC) para aislar el entorno. Los micrófonos incorporan reducción de ruido con inteligencia artificial, que separa la voz del usuario del ruido de fondo en oficinas concurridas o espacios con mucha gente.

Joseph Mingori, VP y General Manager de Mobile and Audio Solutions de Logitech, planteó que los profesionales no deberían necesitar múltiples soluciones de audio y que el equipo busca ofrecer "un excelente sonido en cualquier lugar". Para los equipos de IT, suma certificación para las principales plataformas de reuniones y gestión centralizada con Logitech Sync.

Batería, comodidad y reparabilidad

En autonomía, Logitech indica hasta 30 horas de audio o 18 de llamadas con ANC activado, y hasta 66 horas con ANC desactivado. La carga rápida por USB-C entrega hasta una hora de uso con cinco minutos conectado, y el headset mantiene sus funciones de audio mientras carga por USB.

La vincha fue rediseñada para distribuir la presión de forma más uniforme. Además, la vincha, las almohadillas y las baterías son reemplazables, un punto relevante porque la batería suele ser lo primero que se desgasta en este tipo de equipos.

Colores, versión Business y materiales

El Zone Vibe Pro se ofrece en Graphite, Black, Off-White y Lilac; la versión for Business, en Graphite, Off-White y Rose. Los precios y la disponibilidad en la Argentina no están claros por ahora.

En materiales, las piezas plásticas contienen al menos 29% de plástico reciclado posconsumo certificado, los imanes usan 100% de metales de tierras raras reciclados y la batería, 100% de cobalto reciclado. El packaging de papel proviene de bosques certificados FSC y de fuentes controladas.