La nueva era de la inteligencia artificial ya llegó: la nueva apuesta de una de las compañías líderes de Sillicon Valley

La nueva era de la inteligencia artificial ya no se limita a conversar con un chatbot. Salesforce presentó AIforce, una nueva capa de interfaz que permite utilizar los datos, flujos de trabajo, reglas de negocio, permisos y sistemas de seguridad de la compañía desde distintas plataformas de IA.

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El anuncio se realizó durante Dreamforce, el evento global de Salesforce, y plantea un cambio en la manera en que las personas interactúan con las herramientas tecnológicas.

Hasta ahora, para acceder a la información almacenada en Salesforce era necesario ingresar a la plataforma y navegar por sus diferentes funciones. Con AIforce, la compañía busca que esa información pueda utilizarse directamente desde interfaces como Claude o Slack.

La propuesta permite, por ejemplo, hacer preguntas sobre información empresarial, actualizar registros o activar determinados procesos sin necesidad de abrir el CRM.

AIforce: una IA que puede razonar y actuar

Uno de los aspectos centrales de la nueva tecnología es que los agentes de inteligencia artificial pueden trabajar con grandes volúmenes de información de Salesforce al mismo tiempo.

Según la compañía, AIforce permite que los agentes analicen datos, conversaciones y reglas de negocio para encontrar información relevante y ejecutar acciones. Todo esto funciona bajo los permisos y las reglas de seguridad existentes.

La herramienta también permite crear interfaces personalizadas simplemente describiendo qué necesita el usuario. De esta manera, en lugar de adaptarse a una pantalla predeterminada, la interfaz puede construirse dinámicamente para mostrar la información requerida.

Dreamforce mostró hacia dónde apunta la tecnología

AIforce se integra con la arquitectura de inteligencia artificial de Salesforce, que incluye Data 360, Customer 360 y Agentforce.

El lanzamiento inicial contempla tres experiencias: Claudeforce, que integra Salesforce con Claude; Slackforce, que incorpora el contexto de Salesforce dentro de Slack; y Agentforce Coworker, un compañero de IA integrado directamente en Salesforce.

En el caso de Slackforce, por ejemplo, un usuario puede consultar información de clientes, actualizar registros o generar tareas mediante instrucciones dentro de una conversación.