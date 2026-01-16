Los 5 anuncios más importantes de ASUS y ROG en CES 2026

ASUS y Republic of Gamers (ROG) mostraron su portafolio más ambicioso hasta el momento.

En el CES 2026, ASUS y Republic of Gamers (ROG) mostraron su portafolio más ambicioso hasta el momento, con una fuerte apuesta a la inteligencia artificial aplicada al uso real, nuevos formatos de dispositivos y diseños pensados para gaming, creación de contenido, productividad y entornos profesionales. La propuesta dejó en claro hacia dónde va la industria: equipos más potentes, versátiles y asistidos por IA, tanto para jugar como para trabajar.

Uno de los ejes centrales fue el aniversario número 20 de ROG, que celebró dos décadas liderando la innovación gamer bajo su lema For Those Who Dare. La marca presentó notebooks, dispositivos portátiles y colaboraciones especiales que elevan el estándar del gaming de alto rendimiento, tanto en formato portátil como de escritorio.

ROG: gaming de nueva generación con diseño y potencia

Entre las novedades más destacadas aparece la ROG Zephyrus Duo 2026, una laptop con doble pantalla OLED que redefine la multitarea. Pensada para gaming exigente, streaming y creación de contenido, su diseño flexible permite usarla en distintos modos y convertirla en una verdadera estación de trabajo portátil.

Otro lanzamiento que llamó la atención fue la ROG Flow Z13 – edición especial Kojima Productions. Esta colaboración combina hardware de alto rendimiento con una identidad artística fuerte, inspirada en el concepto Ludens. Se trata de un dispositivo 2-en-1 ultraportátil que puede usarse como consola, tablet creativa o laptop gamer, acompañado por periféricos de edición limitada con perfil coleccionable.

ASUS: productividad, creatividad y empresas impulsadas por IA

Por el lado de ASUS, la marca presentó un ecosistema completo de equipos potenciados por IA, orientados a distintos tipos de usuarios. En la línea Zenbook, la Zenbook DUO 2026 llevó el concepto de doble pantalla a un formato más liviano y compacto, ideal para multitarea y trabajo remoto. En paralelo, la Zenbook A16 se destacó por su gran pantalla, diseño ultraliviano y autonomía extendida, pensada para quienes priorizan movilidad sin perder rendimiento.

Para creadores, ASUS mostró la ProArt GoPro Edition, una laptop convertible desarrollada junto a GoPro, enfocada en creadores de acción. Integra herramientas con IA que agilizan el paso de la captura a la edición y optimizan el flujo de trabajo audiovisual.

En el segmento corporativo, la nueva ExpertBook Ultra y la evolución de la serie Expert incorporan funciones de IA para mejorar reuniones, gestión de tareas y colaboración, junto a la plataforma ASUS MyExpert.

IA como experiencia concreta

En CES 2026, ASUS y ROG dejaron un mensaje claro: la inteligencia artificial ya no es promesa, sino una herramienta concreta que mejora cómo jugamos, creamos, trabajamos y estudiamos todos los días.