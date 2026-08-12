Nintendo aumenta el precio de la Switch 2 en México: el nuevo valor de la consola y la fecha clave

Sony y Microsoft ya habían dado el primer paso este año, y ahora le llegó el turno a Nintendo: la Switch 2 también va a costar más caro, y la compañía ya confirmó la fecha exacta desde cuándo va a regir el nuevo precio en México.

Nintendo anunció oficialmente un aumento de precio para la Switch 2, que en Estados Unidos pasará de 449 a 499 dólares. En México, la marca informó a través de un comunicado de prensa que la consola va a costar 13.999 pesos en los distribuidores directos, un ajuste que se suma a los ya aplicados por sus principales competidoras.

Cuándo entra en vigor el aumento

La nueva tarifa se activa a partir del 1 de septiembre. Hasta ese momento, el precio original de lanzamiento sigue vigente, así que quienes estén considerando comprar la consola todavía tienen unas semanas para hacerlo al valor actual antes de que suba, algo que podría generar un pico de demanda en las próximas semanas.

Cuánto va a costar en México

El aumento representa 400 pesos más frente al precio de lanzamiento, que se había fijado en 13.599 pesos. El incremento confirmado por Nintendo resulta menor al que ya aplicaron otras compañías del sector, aunque igual contradice la tendencia habitual de generaciones pasadas, donde los precios solían bajar con el correr de los años en lugar de subir. Los paquetes especiales, como el bundle de Mario Kart World, también van a tener ajustes proporcionales en sus precios finales a partir de esa misma fecha.

Por qué sube el precio

El aumento se explica por factores macroeconómicos que vienen golpeando a toda la industria de videojuegos, en particular la escasez de memorias RAM y de dispositivos de almacenamiento, un problema que también empieza a afectar a otros sectores como el de los teléfonos inteligentes, que según se espera podrían sufrir subas similares en el corto plazo. Por el momento, los periféricos oficiales y los servicios digitales, incluida la suscripción a Nintendo Switch Online, se mantienen sin cambios en su precio.