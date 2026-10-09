Microsoft presentó la nueva "inteligencia híbrida" para Windows: cómo funcionará Copilot en las PC y qué podrá hacer

Microsoft presentó su visión de la “inteligencia híbrida” para Windows: Copilot combinará modelos que corren en la propia PC con servicios en la nube, y usará unos u otros según lo que cada tarea necesite.

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Según la compañía, el objetivo es que los clientes estiren sus presupuestos de nube sin renunciar al acceso a capacidades de frontera. Pavan Davuluri, vicepresidente ejecutivo de Windows + Dispositivos, resumió la propuesta así: “Windows es el hogar de la inteligencia híbrida”.

Cómo funcionará Copilot

La inteligencia híbrida combina IA local y en la nube: los agentes se ejecutan en el dispositivo cuando tiene sentido y recurren a la nube cuando lo necesitan. En las PC Copilot+, Copilot sumará tres capacidades locales: contexto, acciones y modelos.

Con permiso del usuario, el contexto local le permite entender archivos y actividad reciente. Las acciones locales lo habilitan a organizar archivos, solucionar problemas o ejecutar flujos de trabajo, y los modelos locales procesan tareas en el equipo y recurren a la nube solo cuando hace falta. Microsoft sostiene que el usuario sigue al mando en cada paso.

Home, Code y Autopilot

Copilot se organizará en tres experiencias. Home usa el contexto local para convertir archivos de trabajo en materiales listos para colaborar, Code crea apps nativas de Windows a partir de un prompt y Autopilot es un agente persistente y proactivo que sigue trabajando mientras el usuario hace otras cosas.

En la barra de tareas, las acciones desde Windows Search llegan hoy al canal experimental de Windows Insiders. Permiten, por ejemplo, activar el modo oscuro, el modo avión o No molestar, o enviar un mensaje, sin abrir la configuración.

Seguridad, fechas y disponibilidad

Para limitar lo que puede hacer un agente, Microsoft apunta a los Microsoft Execution Containers (MXC), ya disponibles en Windows 11, que permiten definir a qué archivos y redes accede cada agente. El modelo de seguridad se apoya en contención, identidad y manejabilidad.

Las funciones de Copilot con inteligencia híbrida empezarán a desplegarse en PC Copilot+ en los próximos meses, y la integración con la Búsqueda llegará a mercados seleccionados a finales de este año. La disponibilidad puede variar según el dispositivo, el mercado y el tipo de procesador, y no está claro cuándo llegará a la Argentina.