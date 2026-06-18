FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Bombay,

​Meta Platforms presionó al Congreso de los Estados Unidos para obtener inmunidad legal frente a las demandas por ‌daños a menores relacionadas con ‌productos de redes sociales como Instagram, ya que se enfrenta a miles de demandas presentadas por usuarios jóvenes y sus familias, según una fuente familiarizada con el asunto y el texto legislativo propuesto al que ha tenido acceso Reuters.

Si los legisladores la aprueban y se convierte en ley como parte de ​la Ley de ⁠Seguridad Infantil en Internet (KOSA), que se está debatiendo en el ‌Senado de Estados Unidos, dicha disposición podría socavar miles ⁠de demandas contra Meta y otras ⁠plataformas en línea por daños causados a menores. Meta y YouTube, de Google, se enfrentan a una indemnización conjunta de 6 ⁠millones de dólares tras haber perdido el primer caso ​en juicio a principios de este año.

Aunque ‌los legisladores no han dado indicios ‌de que vayan a adoptar ese texto, la campaña ⁠de presión pone de manifiesto el tipo de protecciones legales que busca Meta en medio del mayor intento de regular las plataformas en línea en Estados Unidos desde la década ​de los ‌noventa.

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Meta se negó a hacer comentarios el jueves. La empresa ya había pedido anteriormente normas federales que obligaran a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad y sustituyeran las leyes estatales sobre la seguridad de ⁠los menores en Internet.

La redacción propuesta, revisada por Reuters, haría que las empresas en línea quedaran "exentas de demandas o responsabilidad en virtud de la legislación estatal" por reclamaciones relacionadas con la seguridad de los menores en Internet. La disposición aparece junto a un texto que prevalecería sobre las leyes estatales en materia de seguridad y ‌privacidad de los menores en Internet.

Meta ha propuesto este texto a cambio de retirar su oposición a la KOSA, según la fuente. El proyecto de ley, patrocinado por los senadores estadounidenses Marsha Blackburn, republicana, y Richard Blumenthal, demócrata, obligaría a las empresas de ‌redes sociales a adoptar medidas razonables para prevenir determinados daños a los menores, como el uso compulsivo de sus plataformas.

En virtud de la ‌KOSA, las empresas ⁠estarían obligadas a actuar con cautela a la hora de implementar funciones específicas, como el desplazamiento ​infinito, las notificaciones de actividad y los filtros fotográficos que alteran la apariencia.

(Reportaje de Jody Godoy en Nueva York; edición de Chris Sanders y Edmund Klamann, Editado en español por Juana Casas )