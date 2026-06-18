Meta presiona al Congreso para obtener protección frente a demandas por daños a menores

Meta Platforms presionó al Congreso de los Estados Unidos para obtener inmunidad legal frente a las demandas por daños a menores relacionadas con productos de redes sociales como Instagram, ya que se enfrenta a miles de demandas presentadas por usuarios jóvenes y sus familias, según una fuente familiarizada con el asunto y el texto legislativo propuesto al que ha tenido acceso Reuters.
Si los legisladores la aprueban y se convierte en ley como parte de la Ley de Seguridad Infantil en Internet (KOSA), que se está debatiendo en el Senado de Estados Unidos, dicha disposición podría socavar miles de demandas contra Meta y otras plataformas en línea por daños causados a menores. Meta y YouTube, de Google, se enfrentan a una indemnización conjunta de 6 millones de dólares tras haber perdido el primer caso en juicio a principios de este año.
Aunque los legisladores no han dado indicios de que vayan a adoptar ese texto, la campaña de presión pone de manifiesto el tipo de protecciones legales que busca Meta en medio del mayor intento de regular las plataformas en línea en Estados Unidos desde la década de los noventa.
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Meta se negó a hacer comentarios el jueves. La empresa ya había pedido anteriormente normas federales que obligaran a las tiendas de aplicaciones a verificar la edad y sustituyeran las leyes estatales sobre la seguridad de los menores en Internet.
La redacción propuesta, revisada por Reuters, haría que las empresas en línea quedaran "exentas de demandas o responsabilidad en virtud de la legislación estatal" por reclamaciones relacionadas con la seguridad de los menores en Internet. La disposición aparece junto a un texto que prevalecería sobre las leyes estatales en materia de seguridad y privacidad de los menores en Internet.
Meta ha propuesto este texto a cambio de retirar su oposición a la KOSA, según la fuente. El proyecto de ley, patrocinado por los senadores estadounidenses Marsha Blackburn, republicana, y Richard Blumenthal, demócrata, obligaría a las empresas de redes sociales a adoptar medidas razonables para prevenir determinados daños a los menores, como el uso compulsivo de sus plataformas.
En virtud de la KOSA, las empresas estarían obligadas a actuar con cautela a la hora de implementar funciones específicas, como el desplazamiento infinito, las notificaciones de actividad y los filtros fotográficos que alteran la apariencia.
(Reportaje de Jody Godoy en Nueva York; edición de Chris Sanders y Edmund Klamann, Editado en español por Juana Casas )