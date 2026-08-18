Más allá de maratones y volteretas, los robots chinos se enfrentan a una prueba comercial

Imagen de archivo de varios niños cerca de los robots humanoides de Unitree, en una tienda de la marca en Pekín, China.

​Los fabricantes chinos de robots humanoides llevan dos años deslumbrando a los inversores con máquinas capaces de bailar breakdance, dar puñetazos e incluso batir récords de maratón. Pero esta semana, en Pekín, se enfrentan a una prueba más dura: demostrar que ‌pueden funcionar de forma fiable para generar valor económico.

Se ‌espera que más de 300 empresas participen en la Conferencia Mundial de Robótica (WRC, por sus siglas en inglés), que se celebra de miércoles a domingo, donde se presentarán más de 2.000 exposiciones y se lanzarán al mercado más de 150 productos, según las autoridades locales.

La conferencia coincide con la salida a bolsa en Shanghái de Unitree, uno de los mayores fabricantes de robots humanoides del mundo por volumen de ventas, tras una oferta pública inicial que fue sobresuscrita más de 8.000 veces por inversores particulares.

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El fundador de Unitree, Wang Xingxing, intervendrá el jueves en el foro principal de la conferencia para hablar sobre la próxima década de la industria de los humanoides, según el gobierno municipal de ​Pekín.

El evento se celebra en un ⁠momento en que el entusiasmo de los inversores por los humanoides chinos alcanza nuevas cotas, pero el debate está pasando de las ‌demostraciones virales a la realidad comercial.

Los inversores y los clientes juzgan cada vez más a los robots no ⁠por lo espectaculares que sean sus movimientos, sino por su productividad, el nivel de ⁠supervisión humana que requieren y si pueden generar un retorno de la inversión.

Aunque en China los robots están empezando a sustituir a los trabajadores humanos en aplicaciones especializadas, como el reparto de comida en hoteles y en algunas cadenas de montaje, aún no se ha producido ⁠una adopción a gran escala en distintos sectores más allá de proyectos piloto limitados.

DE LAS DEMOSTRACIONES A LA IMPLANTACIÓN

Algunos en ​el sector sostienen que ese cambio ya se debería haber producido hace tiempo. Lumos Robotics, firma respaldada ‌por Mitsubishi Electric que expone en la WRC, ha centrado ‌su robot MOS en la inspección industrial y la manipulación de materiales, en lugar de en aplicaciones domésticas o de entretenimiento.

Su ⁠presidente ejecutivo, Yu Chao, declaró a Reuters que las empresas que corren mayor riesgo en el saturado sector chino de la inteligencia artificial incorporada son aquellas que desarrollan cuerpos robóticos, modelos o datos de forma aislada, sin demostrar su tecnología en aplicaciones reales.

Para Yu, la eventual reestructuración del sector se reducirá a una simple pregunta: ¿puede un robot crear valor para un cliente? Las empresas que no puedan hacerlo, afirmó, "quedarán fuera ​del mercado".

Georg Stieler, analista de ‌robótica que asesora a empresas industriales en China, estima que entre el 50% y el 70% de los robots humanoides producidos este año podrían acabar en "fábricas de datos", donde se utilizan para recopilar datos de entrenamiento en lugar de realizar trabajo productivo para clientes que pagan por ello.

Guotai Securities, una agencia de valores china, calcula que un humanoide industrial tendría que costar unos 160.000 yuanes, incluido el mantenimiento, para amortizarse en dos años en comparación con un trabajador que gana ⁠80.000 yuanes al año.

En realidad, estos robots suelen costar entre 300.000 y 500.000 yuanes, según el centro de estudios MERICS, con sede en Berlín.

CAPACIDAD LABORAL A PRUEBA

Algunas de las afirmaciones del sector se someterán a una prueba más pública a partir del sábado.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebrarán del 22 al 26 de agosto en el Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad de Pekín, combinarán carreras, fútbol y combates que acapararán los titulares con un número cada vez mayor de competiciones diseñadas en torno al trabajo real.

Los planes oficiales incluyen escenarios en fábricas, hoteles y hogares, y los organizadores exigirán que, en algunas pruebas, los robots realicen tareas más largas y continuas en entornos complejos.

El programa de la competición, al que ‌ha tenido acceso Reuters, incluye embalaje y almacenamiento, montaje industrial y alimentación de materiales, servicios de comercio minorista y de oficina, recarga de vehículos eléctricos y tareas que requieren destreza, como conectar cables y utilizar herramientas.

A diferencia de una carrera de velocidad o una rutina de baile, estas tareas ponen a prueba la capacidad de los robots para identificar objetos desconocidos, manipularlos repetidamente, recuperarse de los errores y completar los trabajos sin la intervención de los ingenieros.

UN PROBLEMA GLOBAL

El reto de convertir demostraciones impresionantes en productos económicamente viables no se limita a China.

En Estados Unidos, Jerry Wang, ‌presidente ejecutivo de AIxCrypto Holdings, ha lanzado recientemente RoboShare, un mercado diseñado para que las empresas puedan alquilar robots por tarea en lugar de comprarlos directamente.

Wang afirmó que uno de los mayores cuellos de botella actuales no son los propios robots, sino el ecosistema que los rodea. Los operadores cualificados siguen ‌siendo escasos, mientras que los ⁠costos de transporte, despliegue y mantenimiento pueden hacer que la mano de obra robótica resulte antieconómica.

La geopolítica añade otra capa de incertidumbre. En julio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos restringió las autorizaciones de nuevos equipos ​para dispositivos robóticos avanzados de fabricación extranjera, afectando a firmas como Unitree, aunque los modelos autorizados previamente aún pueden venderse.

La empresa de investigación tecnológica IDC estima que China representa el 82% de los envíos mundiales de humanoides. Según su peor escenario posible en relación con las restricciones estadounidenses, las ventas de humanoides en Estados Unidos serían un 58% inferiores a su previsión de referencia anterior para 2030.

(Editado en español por Carlos Serrano)