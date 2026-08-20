Los robots se aproximan a su "momento ChatGPT", según el CEO de Unitree

El director ejecutivo de Unitree, Wang Xingxing, habla sobre las capacidades del robot humanoide G1 de la compañía durante la Conferencia Mundial de Robótica de 2026, en Pekín, China

Por Eduardo Baptista, Ju-min Park ​y Laurie Chen

PEKÍN, 20 ago (Reuters) - El director ejecutivo de la empresa china de robots humanoides Unitree dijo el jueves que el sector se está acercando a un "momento ChatGPT" ‌para los cerebros robóticos, después de ‌que la espectacular salida a bolsa de la empresa en Shanghái pusiera de manifiesto las ambiciones de China de liderar la próxima frontera de las máquinas impulsadas por la inteligencia artificial.

Las acciones del fabricante de robots humanoides más conocido de China, considerado "unicornio" al poseer una valoración superior a los 1.000 millones de dólares, caían un 11% el jueves, un día después de multiplicarse casi por seis en su debut en bolsa, lo que pone de ​manifiesto el intenso entusiasmo de ⁠los inversores por un sector incipiente que cuenta con un fuerte respaldo de Pekín.

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"Avanzamos ‌hacia un 'momento ChatGPT' en la inteligencia incorporada", dijo Wang Xingxing, fundador ⁠y director ejecutivo de la empresa emergente con sede ⁠en Hangzhou, en una importante conferencia sobre robótica celebrada en Pekín.

El auge mundial de la IA que ha transformado la economía global se desencadenó a finales de 2022 gracias al innovador ⁠modelo de lenguaje a gran escala de ChatGPT, un momento decisivo que impulsó ​su adopción masiva. Todavía no ha surgido ningún punto de ‌inflexión comparable para los modelos del mundo, los ‌sistemas de simulación física de IA diseñados para ayudar a los robots a ⁠comprender y desenvolverse en entornos del mundo real.

Wang señaló que el sector se acerca a un avance decisivo que permitirá colocar a los robots en entornos desconocidos y que estos realicen la mayoría de las tareas mediante sencillas instrucciones de voz o de texto.

"Esperamos que, ​en el futuro, ‌podamos ver cómo se introduce un robot en un hogar desconocido y este consiga realizar con éxito aproximadamente el 80% de las tareas mediante comandos de voz o de texto", dijo.

"Se trata de un punto de inflexión importante para que la industria robótica experimente un crecimiento explosivo."

AÚN FALTAN UNOS AÑOS PARA UN ⁠GRAN AVANCE EN EL SOFTWARE ROBÓTICO

Al mismo tiempo, Wang advirtió de que un gran avance en el software robótico podría producirse en un plazo de dos a tres años en el mejor de los casos, o en un plazo de cinco a diez años como máximo.

"En comparación con el ambiente que se respiraba en la Conferencia Mundial de Robótica y la espectacular salida a bolsa de Unitree, Wang Xingxing se mostró notablemente prudente respecto a las capacidades actuales", señaló Georg ‌Stieler, responsable de automatización de la consultora de robótica Stieler.

Unitree es el mayor fabricante mundial de perros robóticos y el segundo mayor fabricante de robots humanoides por volumen de envíos, según datos del sector.

Saltó a la fama con impresionantes actuaciones coreografiadas de robots bailando y practicando kung-fu, difundidas por la televisión china, y está desplegando cada vez más sus máquinas en entornos ‌industriales reales. Su folleto de salida a bolsa muestra que la mayoría de sus clientes son universidades e instituciones de investigación.

Wang He, fundador de la startup robótica china Galbot, prevé que el "momento ChatGPT" ‌del sector llegue en ⁠2028, y lo define como el momento en el que los robots puedan realizar entre el 70% y el 80% de las tareas cotidianas ​sin necesidad de formación especializada.

"Con la acumulación continua de datos y nuevos avances tecnológicos, esperamos alcanzar el 'momento ChatGPT' para la inteligencia incorporada en 2028", afirmó.

Con información de Reuters