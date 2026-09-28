¿Buscás renovar tu equipamiento de streaming o gaming?: todas las novedades que dejó el evento Logitech G Play 2026

Logitech G volvió a reunir en un solo evento todo lo que tiene para ofrecer al mundo gamer y de streaming. En Logitech G Play 2026, la marca presentó 15 productos nuevos que abarcan desde periféricos de alta competencia hasta equipamiento pensado para creadores de contenido y fanáticos del sim racing.

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La apuesta confirma una tendencia que la compañía viene sosteniendo hace tiempo: ya no alcanza con hacer un buen mouse o un buen teclado; hay que pensar en todo el ecosistema de quien juega, transmite y compite al mismo tiempo. Por eso el evento mezcló hardware de esports, accesorios de streaming y hasta un volante de edición especial.

Lo nuevo para gamers competitivos

La línea PRO Series fue la protagonista para quienes buscan rendimiento puro. El mouse PRO X3 Superstrike promete hasta 135 horas de autonomía y un 50% menos de consumo energético que su antecesor, mientras que el teclado PRO X2 Rapid suma interruptores magnéticos con pantalla OLED integrada para calibrar la sensibilidad en tiempo real.

A eso se suman la alfombrilla PRO X Control y el headset PRO X3 Lightspeed, con micrófono de 48 kHz y batería de larga duración. Es la gama pensada para quienes compiten a nivel profesional o quieren acercarse a ese estándar.

Streaming, contenido y nuevas variantes de color

Para quienes crean contenido, la gran novedad fue el micrófono Yeti 2, que incorpora un sensor de proximidad en tres dimensiones y reducción de ruido con inteligencia artificial. Se complementa con G HUB Replay, una herramienta gratuita que detecta los mejores momentos de una partida y genera clips sin necesidad de editar video.

También hubo lugar para renovar el catálogo más accesible: el G502 X Plus recibió una actualización de firmware que eleva la resolución máxima de su sensor a 44.000 DPI, y varios mouses y teclados sumaron una nueva terminación en color lila.

Sim racing y lo que todavía falta confirmar

En sim racing, la marca presentó el RS50 McLaren Racing Edition, un volante Direct Drive de hasta 8 Nm con acabado naranja inspirado en la escudería, además de una versión para PC del clásico G923 y nuevos pedales con sensores de efecto Hall.

Un dato para tener en cuenta antes de salir a comprar: Logitech G no confirmó una tabla única de precios ni fechas de lanzamiento para todos los mercados durante el anuncio general, así que conviene esperar información oficial local antes de planificar la renovación del setup.