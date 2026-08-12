Lanzamiento clave en Steam: la alianza entre un estudio argentino y una editora británica que es furor

Sente, el juego de estrategia desarrollado por el estudio argentino Oxobox Games junto a Curveball Games, ya está disponible en Steam. La propuesta se diferencia por una mecánica central: todos los jugadores realizan sus movimientos de manera simultánea, por lo que anticiparse a las decisiones de los rivales resulta clave para ganar cada partida.

El título, desarrollado con una fuerte apuesta por la comunidad, permite jugar en solitario, enfrentarse a bots o participar en partidas de entre 1 y 6 jugadores, tanto de manera local como online. Además, incorpora rompecabezas, desafíos semanales, un editor para crear tableros personalizados y diferentes modos de juego que amplían las posibilidades estratégicas.

Estrategia y movimientos simultáneos

En Sente, cada turno se transforma en un juego mental en el que hay que prever qué harán los demás. Los jugadores pueden expandir sus redes de energía por el tablero, bloquear las conexiones de sus rivales y provocar reacciones en cadena que pueden cambiar el resultado de una partida en cuestión de segundos.

La experiencia también permite revisar las partidas completas para analizar las decisiones tomadas, detectar errores y mejorar las estrategias para futuros enfrentamientos. Para quienes prefieren desafíos individuales, el juego cuenta con escenarios de rompecabezas diseñados para poner a prueba el pensamiento táctico.

Uno de los espacios principales es el Robot Bar, que reúne distintas plantas con tutoriales, desafíos, acertijos, modos de juego, partidas contra la inteligencia artificial e incluso un torneo.

Crear, compartir y competir con la comunidad

Una de las características más llamativas de Sente es su editor de tableros. Los jugadores pueden diseñar sus propios campos de batalla, crear nuevas situaciones estratégicas y exportarlas mediante un código para compartirlas con amigos o con otros integrantes de la comunidad.

La intención de Curveball Games y Oxobox Games es que estas herramientas conviertan al título en una experiencia comunitaria. A través del canal de Discord dedicado al juego, los usuarios podrán compartir sus creaciones, publicar repeticiones de partidas y pedir ayuda para resolver los desafíos más complicados.

Se puede jugar en solitario, enfrentarse a bots o participar en partidas de entre 1 y 6 jugadores, tanto de manera local como online.

El juego también incluye recompensas semanales: los participantes pueden completar desafíos online para conseguir skins y puntos de experiencia. Las actividades se reinician cada semana.

Por último, Sente ofrece partidas rápidas, enfrentamientos todos contra todos y batallas por equipos, con reglas y estrategias que cambian según el modo elegido. De esta manera, el nuevo juego del estudio argentino busca combinar estrategia, creatividad y competencia en una propuesta pensada tanto para jugar en solitario como para compartir con otros jugadores.