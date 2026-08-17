La euforia por la IA podría dar paso a una corrección bursátil, según un blog del BCE

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

Es ​probable que se produzca una corrección del mercado ante el optimismo excesivo en torno a las acciones tecnológicas en Estados Unidos, ‌lo que podría tener ‌consecuencias de gran alcance debido a las limitaciones de los márgenes de maniobra de las políticas fiscal y monetaria para amortiguar el posible impacto económico, según una entrada del blog del Banco Central Europeo publicada el lunes.

Los inversionistas se han lanzado en masa a las acciones tecnológicas apostando por que la inteligencia artificial alterará de forma fundamental ​la economía mundial, y ⁠las valoraciones de las principales empresas tecnológicas se sitúan ahora muy ‌por encima de las medias históricas.

"Los estudios económicos sobre ⁠revoluciones tecnológicas pasadas apuntan a una ⁠conclusión preocupante: es probable que se produzca una corrección de las valoraciones actuales del mercado bursátil", se indica en la entrada del blog, que ⁠no refleja necesariamente la opinión del BCE.

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Incluso si la tecnología ​tiene éxito y los beneficios aumentan, las ‌acciones podrían seguir cayendo, ya que ‌resulta difícil cumplir las expectativas excesivamente optimistas de los mercados en ⁠cuanto al crecimiento de los beneficios, añade la entrada.

EL EXCESO DE OPTIMISMO PODRÍA PROVOCAR UNA CAÍDA DE PRECIOS AÚN MAYOR

Las tendencias psicológicas también apuntan a una corrección, argumentaba el blog. Los inversionistas excesivamente optimistas ​tienden a ‌hacer subir los precios por encima de los fundamentos. Luego, cuando el optimismo se desvanece, los precios tienden a caer incluso más bruscamente que en un escenario racional, señalaba la entrada.

En el caso de Europa, una corrección del mercado estadounidense ⁠supondría un problema de estabilidad financiera, ya que los hogares tienen una exposición de 440.000 millones de euros a las denominadas "Siete Magníficas" —Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla—, mientras que la exposición de las empresas de pensiones y seguros es aproximadamente la misma.

"El escenario más grave no es la corrección bursátil en sí misma, sino una corrección que ‌coincida con una inestabilidad generalizada del mercado que los responsables de política monetaria no puedan calmar fácilmente: a diferencia de lo que ocurrió en la burbuja de las puntocom, el punto de partida actual deja un margen notablemente menor para recortar las tasas de interés o recurrir a ‌la política fiscal para amortiguar las consecuencias", señalaba el blog.

Aunque las valoraciones bursátiles europeas parecen más racionales, los movimientos del mercado están estrechamente correlacionados con ‌los de EEUU, por ⁠lo que la renta variable local también se verá afectada, según el blog, que añade que el momento ​exacto de la corrección "es imposible de predecir con antelación".

"Estos patrones de auge y caída solo se pueden identificar en retrospectiva", señaló.

Con información de Reuters