Los juegos clásicos dejan al descubierto las decisiones de diseño. Las limitaciones del hardware solían centrar la atención en el movimiento, el diseño de niveles, los patrones de los enemigos y la precisión de los controles. Por eso, los títulos antiguos son útiles como casos de estudio históricos, no como una prueba automática de que los juegos de antes sean mejores que los actuales.

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El contraste se aprecia claramente frente al juego digital actual. Una compra como Diamantes free fire forma parte del ecosistema digital continuo de Garena Free Fire, a diferencia de los cartuchos y discos autocontenidos asociados a las generaciones anteriores de consolas. Cada formato refleja una forma distinta de acceder a los juegos y relacionarse con ellos.

Cuatro selecciones clásicas que muestran cambios clave en el diseño

Estas cuatro selecciones no constituyen una clasificación objetiva. En conjunto, ofrecen puntos de referencia claros sobre cómo cambiaron las consolas domésticas, los sistemas portátiles, los mundos de juego y la presentación a lo largo de las principales eras del hardware.

1. Super Mario Bros. es un sólido punto de partida para interpretar el diseño de las consolas domésticas. Lanzado para Nintendo Entertainment System en 1985, apareció en el período que Nintendo asocia con la consolidación de Mario como personaje definitorio de los videojuegos para consolas domésticas. Un movimiento claro y fácil de interpretar, junto con niveles cuidadosamente dispuestos, muestra cómo la precisión en los tiempos y la distribución de los niveles podían crear profundidad sin una gran escala visual.

2. The Legend of Zelda marca una ruta distinta en la historia de los videojuegos. Nintendo lo identifica como la primera aparición de Link, mientras que su estructura apunta a la exploración y la construcción de mundos, en lugar de a una única ruta lineal. Sigue siendo un referente temprano y visible del diseño de juegos de aventura.

3. Tetris pone de relieve el atractivo de los juegos de rompecabezas en dispositivos portátiles, basados en reglas sencillas. La Game Boy se lanzó en 1989 e incluía Tetris, uniendo un sistema portátil con un juego que podía comprenderse rápidamente. Esa combinación contrasta marcadamente con el énfasis de Zelda en el descubrimiento.

4. La PlayStation original refleja un cambio importante en tecnología y presentación. Se lanzó en Japón en 1994, seguida de los lanzamientos en Norteamérica y Europa en 1995, mientras Sony avanzaba hacia experiencias 3D en tiempo real para consolas domésticas. El software en CD-ROM permitió contenido de juego más amplio que el de muchos sistemas basados en cartuchos e hizo posibles títulos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil, Tekken y Gran Turismo.

Estos títulos revelan distintos linajes de diseño, en lugar de una simple contraposición entre pasado y presente. Los jugadores actuales pueden notar cámaras fijas, interfaces anticuadas, accesibilidad limitada o controles estrechamente ligados a hardware antiguo. Esas limitaciones aclaran por qué el diseño de niveles, la gestión de recursos y la precisión de las acciones del jugador tenían tanto peso.

Los formatos de reedición mantienen accesible el diseño histórico

Las miniconsolas, las colecciones seleccionadas, las remasterizaciones y la retrocompatibilidad ofrecen distintas vías de acceso a catálogos antiguos. La NES Classic Edition de Nintendo incluía 30 juegos integrados, mientras que la PlayStation Classic de Sony se lanzó con 20 juegos preinstalados y dos controles. Cada colección presenta una muestra seleccionada de la historia de una plataforma, no un archivo completo.

La PlayStation Classic incluía Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Resident Evil Director’s Cut, Tekken 3, Ridge Racer Type 4 y Wild Arms. La Mega Drive Mini de SEGA representaba varios géneros con títulos como Sonic the Hedgehog, Streets of Rage 2, Golden Axe, Phantasy Star IV, Tetris y Street Fighter II. Xbox también describió la retrocompatibilidad como una forma de llevar catálogos antiguos a nuevas generaciones de hardware.

Los jugadores pueden comprar juegos digitales en las tiendas oficiales de las plataformas o en mercados digitales. Eneba es una opción para adquirir game keys o tarjetas de regalo, con páginas de producto que pueden mostrar información sobre la plataforma y la región, además de vendedores verificados.

Los títulos clásicos siguen siendo valiosos porque dejan al descubierto decisiones de diseño del pasado, mientras que las compras actuales reflejan un ecosistema digital más amplio. Los mercados digitales como Eneba ofrecen promociones en productos digitales y brindan a los compradores un lugar práctico donde aplicar la misma atención a los detalles de plataforma y región que fomentan las colecciones retro.