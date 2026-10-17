El joven argentino de 22 años que creó un sistema para crear 2 millones de algoritmos por hora

En una computadora instalada en Buenos Aires, un conjunto de programas genera, combina y prueba estrategias de software sin descanso: procesa alrededor de dos millones por hora. De ese volumen masivo, apenas una fracción mínima logra superar los rigurosos filtros automatizados. Detrás de esta arquitectura de código está Mateo “Tute” Bevacqua, un desarrollador algorítmico de 22 años especializado en el diseño de programas de ejecución autónoma para mercados financieros.

{{{htmlAmp}}}

Su vínculo con el software comenzó de forma temprana. Desde los 13 años buscó formas de emprender y a los 17 se topó con el análisis de datos bursátiles. La intersección entre la tecnología y las finanzas definió su carrera: “Siempre me llamó la atención todo lo que podía hacerse con una computadora. Sabía que teniendo techo, comida y una máquina a mi disposición era cuestión de pensar ideas”, recuerda Bevacqua.

¿Qué es y cómo funciona un algoritmo de trading?

A diferencia de la imagen popular de la robótica, en este campo no hay componentes físicos. Un bot o programa de trading consiste en líneas de código con reglas lógicas estricta: condiciones de entrada, parámetros de salida y límites de gestión de riesgo que se ejecutan en tiempo real.

“Es una herramienta que nos permite de manera totalmente automática entrar y salir del mercado”, explica el desarrollador. Para Bevacqua, el diferencial clave frente a la operación humana no es solo la velocidad de cómputo, sino la neutralidad: “La mayor ventaja es el nulo uso de la psicología a la hora de abrir operaciones. La codicia no entra en un algoritmo”.

El pilar técnico del desarrollo no está en escribir el código inicial, sino en la validación sobre datos históricos (backtesting). Para escalar este proceso, Bevacqua diseñó un entorno de filtrado por fuerza bruta que genera variantes masivas y somete cada estrategia a un checklist riguroso antes de ponerla a prueba en cuentas reales.

Los límites de la IA generativa y la cultura No-Code

Con la masificación de modelos de lenguaje como ChatGPT o Claude, cada vez más usuarios intentan generar scripts de trading mediante inteligencia artificial. Sin embargo, Bevacqua marca una limitación técnica clara: si bien la IA generativa puede escribir bloques de código puntuales, carece de la capacidad intrínseca para simular y validar el comportamiento de ese programa con datos pasados reales.

En paralelo, y en sintonía con el ecosistema no-code (desarrollo sin código), el programador creó un generador automatizado para que usuarios principiantes puedan estructurar un robot sin necesidad de escribir sintaxis compleja. Ante la baja oferta de divulgación sobre desarrollo algorítmico en la región, hoy difunde sus proyectos en podcasts y redes sociales, impulsando a las nuevas generaciones a experimentar, testear y especializarse en tecnología.