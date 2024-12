Cómo hacer fotos con la Inteligencia Artificial Grok de X (Ex Twitter): este es el paso a paso.

Las redes sociales están prendidas fuego, especialmente X (Ex Twitter), porque llegó a la misma Grok, la Inteligencia Artificial que te permite hacer fotos. Se tratan de imágenes ficticias, cuya calidad es tal que, es muy difícil reconocer que se trata de una falsedad y no una foto real.

Los límites de lo que la Inteligencia Artificial puede hacer son cada vez son más difusos. Grok es el ejemplo de ello. Esta tecnología ha revolucionado el mundo de las imágenes, dado que cualquier persona que tenga una cuenta de X (Ex Twitter) puede acceder a la misma y pedirle que cree una "foto" de lo que se le ocurra. A continuación te compartimos el paso a paso de cómo hacerlo.

Cómo hacer fotos con la Inteligencia Artificial Grok de X

El paso a paso de cómo hacer fotos con la Inteligencia Artificial Grok de X (Ex Twitter) es realmente muy sencillo. Lo principal es tener una cuenta en la mencionada red social, y luego solo vas a tener que iniciar una conversación con la IA. A continuación, te detallamos las instrucciones que tenés que seguir:

Imagen creada por la Inteligencia Artificial Grok de Javier Milei con una remera con la cara de Perón.

Registrate en X: Para usar Grok, necesitás una cuenta en X. Podés registrarte de forma gratuita, ya sea con una cuenta básica o premium, sin necesidad de estar verificado. Si aún no tenés una, ingresá a la web oficial o descargá la app móvil y completá los datos requeridos: correo electrónico y nombre de usuario. Accedé al chat de Grok: Grok es un chatbot impulsado por IA que combina capacidades de generación de texto y creación de imágenes. Está basado en el modelo Grok-2, capaz de responder preguntas, generar textos creativos, traducir idiomas y realizar resúmenes complejos. En la web de X buscá el botón de Grok en el menú lateral izquierdo y hacé clic. En la app móvil encontralo en la barra inferior de herramientas (tercer botón de izquierda a derecha) o en el menú principal del costado izquierdo. Hacé tu pedido: Una vez dentro del chat, escribí una descripción detallada de la imagen que querés crear. Cuanto más específico seas, mejores serán los resultados. Por ejemplo: "Generá una foto de Javier Milei con una remera con la cara de Juan Domingo Perón". Grok utiliza IA multimodal basada en Flux 1, un algoritmo de Black Forest Lab, para interpretar tu solicitud y crear imágenes hiperrealistas. Guardá y compartí tu foto: En cuestión de segundos, Grok procesará tu solicitud y te mostrará la imagen generada en formato jpg. Las imágenes incluyen una marca de agua, pero están listas para descargar y compartir en X u otras plataformas.

Cómo crear una cuenta en X (Ex Twitter)

Ahora bien, si todavía no tenés una cuenta en X (Ex Twitter), los pasos a seguir son otros. Pero no te preocupes, porque a continuación te los compartimos de manera detallada para que comiences a usar la red social y, de paso, disfrutes de su la Inteligencia Artificial Grok: