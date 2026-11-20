La inteligencia artificial gana terreno en las empresas argentinas, pero su incorporación no termina con la contratación de una herramienta. Integrarla con sistemas antiguos, proteger los datos y llevar las pruebas a procesos cotidianos son algunos de los desafíos que enfrentan las organizaciones. En ese escenario, Wonderful busca expandirse en el país con una plataforma para desarrollar agentes de IA y equipos técnicos que trabajan junto a sus clientes.

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La compañía, fundada en 2025, opera en más de 35 mercados y cuenta con más de 150 clientes corporativos en 12 sectores, según sus propios datos. Para el Cono Sur proyecta ampliar su equipo técnico hasta alcanzar unos 40 especialistas hacia fines de 2026.

Federico Ruiz Guiñazú, Gerente General de Wonderful Cono Sur, hizo una presentación para la prensa (Foto: gentileza prensa).

La propuesta apunta principalmente a grandes organizaciones que buscan incorporar inteligencia artificial en tareas de atención al cliente, soporte a empleados y procesos administrativos. En el país, la firma ya cuenta con trabajos en el sector de salud y empresas de otros rubros, entre ellos banca, seguros, minería y comercio minorista.

Cómo funciona la plataforma de Wonderful

La herramienta central de la compañía se llama Wonderful AI OS, una plataforma que permite crear y administrar agentes de inteligencia artificial y conectarlos con los sistemas que ya utiliza cada empresa. Según Wonderful, puede emplear modelos de distintos proveedores y elegir entre ellos de acuerdo con la tarea, la calidad de las respuestas y los costos.

El trabajo se complementa con equipos locales de especialistas en tecnología y procesos de negocio. La empresa plantea una primera etapa de diagnóstico e integración, seguida por el desarrollo conjunto con el cliente y, finalmente, la transferencia de capacidades para que la organización pueda administrar sus agentes.

Tomás Bresler, responsable de operaciones de Wonderful para el Cono Sur, señala que la integración y la protección de datos ocupan un lugar central en esa tarea. “La mitad del esfuerzo cuando empezamos a trabajar con los clientes suele ser en ciberseguridad”, sostiene.

La firma explica que su plataforma puede funcionar en la nube privada del cliente o en servidores propios, incluso en entornos aislados de redes externas. También incorpora controles de seguridad y herramientas para administrar el acceso a la información y supervisar las acciones de los agentes.

El modelo comercial de Wonderful combina el cobro por el acceso a la plataforma con cargos por consumo. Según explican desde la compañía, ese consumo puede calcularse por llamadas, tareas o tokens -unidades utilizadas para procesar información en los modelos de IA-, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada cliente.

El primer cliente de Wonderful en Argentina, según revela la empresa, fue Emergencias Salud. Allí, la compañía desarrolló un agente de voz llamado Julieta, que fue diseñado para atender llamadas y cuyo objetivo inicial era que la interacción con los pacientes resultara cercana. En el país, además del caso de Emergencias Salud, Bresler mencionó trabajos con bancos, una empresa de servicios públicos, compañías de minería y una aseguradora.

Tomás Bresler, responsable de operaciones de Wonderful Cono Sur (Foto: gentileza prensa).

La expansión de Wonderful y el desafío de llevar la IA a la práctica

Uno de los principales obstáculos que encuentra la compañía para adoptar inteligencia artificial es pasar de experiencias aisladas a una implementación que funcione en toda una organización. Entre las dificultades menciona la dispersión de herramientas, los sistemas que no están conectados entre sí y la necesidad de adaptar procesos internos.

En ese contexto, Federico Ruiz Guiñazú, gerente general de Wonderful para el Cono Sur, destacó el trabajo conjunto con los clientes: “Nuestro modelo no consiste en vender licencias a distancia: integramos equipos técnicos en las organizaciones y compartimos los riesgos de la implementación hasta que la solución está en producción y comienza a generar resultados concretos”.

La expansión de la firma está acompañada por el ingreso de capital: Wonderful informó que levantó más de US$ 800 millones y alcanzó una valuación de US$ 5.000 millones. Entre esas inversiones se encuentra una ronda Serie C de US$ 550 millones liderada por Insight Partners, con participación de otros fondos y compañías internacionales.