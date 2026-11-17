No tiene CBC, dura 4 años y promete salida laboral: la nueva carrera de la UBA orientada a Inteligencia Artificial. Foto: DC Studio

La Universidad de Buenos Aires celebra el comienzo de una nueva carrera de grado: la Licenciatura en Sistemas Complejos. Como parte de la oferta de la facultad de Ciencias Económicas, cuenta con 31 materias y 8 talleres integradores, dura unos cuatros años y sus contenidos están orientados a la Inteligencia Artificial y cómo esta puede ayudar a resolver problemas científicos, tecnológicos, económicos, institucionales y sociales.

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Sus profesionales estarán capacitados para utilizar las tecnologías disponibles, así como para cuestionar sus resultados, reconocer sus límites y orientar su desarrollo, según explican desde la página de la carrera. "Su propósito es formar personas capaces de comprender problemas que atraviesan múltiples disciplinas, razonar con rigor científico, tomar decisiones bajo incertidumbre y convertir el conocimiento en acciones concretas", detallan.

La UBA lanzó una nueva carrera de grado. Foto: DC Studio

En este sentido, su plan de estudios es interdisciplinar. Los estudiantes recorrerán materias de física, biología, economía, computación y matemática. De esta manera, los egresados podrán desenvolverse en ámbitos científicos, tecnológicos, productivos, empresariales, institucionales, públicos y sociales, tanto dentro del sector público como privado.

Qué tener en cuenta para comenzar a estudiar

Para comenzar a estudiar la nueva Licenciatura en Sistemas Complejos es necesario realizar primero un curso introductorio intensivo, que tomará lugar en febrero del 2027. Tendrá una duración de cinco semanas, seguido de un período destinado a las evaluaciones finales. En cuanto a los contenidos, se desarrollarán de manera simultanea durante las cinco semanas, tres módulos sobre Modelización Matemática, Pensamiento Científico y Computacional, y Economía, Instituciones y Gobierno. Su aprobación equivale al CBC.

Al respecto, desde la carrera explican que "la inteligencia artificial estará integrada como herramienta de trabajo, investigación y experimentación, junto con el desarrollo del criterio propio, la argumentación y la evaluación crítica".

Asimismo, como parte del proceso de inscripción final, los estudiantes deberán elaborar y presentar un texto ensayístico. Si bien se trata de una entrega obligatoria, no contará con calificación ni es eliminatoria. Tiene como objetivo generar una primera instancia de reflexión acerca de los intereses, preguntas y problemas que motivan la elección de la carrera.

La inscripción está habilitada en la página de la carrera, dentro del sitio web de Ciencias Económicas. Allí se encuentra un formulario de pre-inscripción, que habilita al solicitante a cursar el intensivo de verano.