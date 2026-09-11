Las instrucciones clave para que la Inteligencia Artificial responda exactamente lo que querés

Repetir las mismas aclaraciones cada vez que se abre una conversación con una inteligencia artificial es una de esas costumbres que terminan siendo una pérdida de tiempo. Existe una forma mucho más simple de resolverlo, y no hace falta escribir demasiado.
Cuando hablamos con un modelo de IA, el contexto lo es todo. Frases como "necesito que seas concisa", "no te inventes datos" o "respaldá tus afirmaciones con fuentes" suelen repetirse charla tras charla. La solución está en configurar instrucciones persistentes, algo que herramientas como ChatGPT y Claude ya permiten, para no tener que arrancar de cero cada vez.
Qué información conviene incluir
Un buen prompt persistente no debe cargarse con datos que caducan rápido, sino con información estable: la profesión, los intereses o el contexto profesional de quien escribe. Un ejemplo posible sería algo así: "Soy ingeniera de sistemas, tengo conocimientos avanzados de Python, Java y C#, me importa mucho cuidar mi salud pero solo tomo decisiones si están respaldadas por evidencia científica, y hablo español, inglés y francés". Toda esa información difícilmente cambie de una conversación a otra, y modifica directamente cómo responde el modelo.
Cómo pedir que te responda
La parte más importante del prompt es indicarle cómo queremos que nos conteste. Una instrucción como "sé concisa y extremadamente rigurosa, priorizá los datos relevantes, no repitas la misma idea con otras palabras y recurrí siempre a fuentes fiables" cambia radicalmente el tono y la calidad de las respuestas.
Qué hacer con la incertidumbre
Otro punto clave es indicarle a la IA cómo manejarse cuando no tiene la información necesaria. Pedirle explícitamente que "haga más preguntas antes de asumir ideas erróneas", o que "indique con claridad si existen varias interpretaciones posibles", evita que el modelo invente datos con total seguridad. En ChatGPT, estas instrucciones se configuran en Configuración > Personalización > Instrucciones personalizadas, mientras que en Claude se llaman "preferencias de perfil" y se cargan desde Configuración > Preferencias de perfil.