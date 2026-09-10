La demanda de IA apenas roza el 3% en las búsquedas laborales de Argentina y la región

A pesar del intenso debate público sobre la automatización, la presencia explícita de conocimientos en Inteligencia Artificial (IA) en las ofertas de empleo de Argentina alcanza solo al 3,1% del total, aunque lidera el promedio registrado en América Latina. En contraposición, las empresas del país y la región concentran de forma abrumadora sus requerimientos en competencias técnicas tradicionales y habilidades socioemocionales.

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Así lo revela la investigación “Digitalización e inteligencia artificial en América Latina: la demanda empresarial de habilidades de IA, técnicas y blandas”, elaborada por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El trabajo se basó en el procesamiento de más de 1,2 millones de avisos de empleo publicados entre fines de 2025 y junio de 2026 en Argentina, Brasil, Colombia y México.

En el caso argentino, sobre un corpus de más de 64.000 vacantes analizadas, el 92,1% de las búsquedas exige al menos una habilidad técnica no vinculada a la IA, mientras que el 74,1% requiere competencias blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo y proactividad. La mayor parte de los avisos (un 63,9%) solicita ambos tipos de destrezas de manera simultánea, lo que evidencia que las empresas buscan perfiles multidimensionales.

En promedio, cada anuncio en el país contempla la exigencia de 7 habilidades distintas. Entre las herramientas técnicas más demandadas en portales tradicionales destacan Microsoft Excel y Microsoft Office, junto con competencias vinculadas a la gestión comercial, la facturación y los sistemas administrativos.

Patrones regionales y brecha entre plataformas

En el resto de los países estudiados, la exigencia de habilidades asociadas a la IA resulta aún más marginal que en Argentina: 1,1% en Brasil, un 0,7% en Colombia y un 0,6% en México. El patrón de requerimientos en el bloque latinoamericano muestra una notable homogeneidad: las capacidades técnicas figuran en más del 84% de las búsquedas, al tiempo que las habilidades interpersonales y organizacionales aparecen en al menos 7 de cada 10 anuncios.

El informe identifica una diferenciación clara según el canal de reclutamiento: mientras que en los portales tradicionales predomina la búsqueda de perfiles operativos y administrativos, en plataformas de trabajo freelance como Workana la demanda de IA en Argentina asciende al 7,2%, impulsada por proyectos tecnológicos y creativos. No obstante, los investigadores señalan que en este segmento más digitalizado la IA tampoco reemplaza a los conocimientos ocupacionales específicos, sino que se incorpora de forma complementaria a perfiles con sólidas habilidades técnicas e interpersonales.

El estudio advierte sobre una barrera estructural en el acceso al mercado de trabajo formal. En Argentina, el 85,7% de los anuncios de empleo exige experiencia laboral previa, una proporción en línea con lo observado en Colombia (89,8%) y México (85,5%). Esta exigencia conjunta de credenciales educativas y trayectoria comprobada refuerza la tendencia de las empresas a demandar capital humano integrado, dificultando la inserción de jóvenes en su primer empleo.