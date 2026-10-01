Instagram lanza un nuevo editor de video con IA: los cambios clave para crear contenido y competir contra CapCut

Instagram incorporó un asistente de inteligencia artificial a Edits, su aplicación para editar videos, con una función que analiza el rendimiento de las publicaciones y ofrece recomendaciones personalizadas a los creadores. La herramienta, llamada Edits Assistant, utiliza datos como visualizaciones, retención de audiencia, seguidores e interacciones para detectar tendencias y sugerir posibles mejoras.

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La nueva función busca fortalecer a Edits frente a CapCut, una de las aplicaciones más utilizadas para la edición de videos cortos. A diferencia de otras herramientas de IA que automatizan parte del proceso creativo, la propuesta de Instagram apunta a analizar los resultados de cada cuenta para que los propios creadores decidan qué cambios realizar en sus contenidos.

Cómo funciona la inteligencia artificial de Edits

Edits Assistant combina diferentes estadísticas de las cuentas para elaborar recomendaciones adaptadas a cada creador. Entre los datos que analiza se encuentran la cantidad de seguidores, las reproducciones de los videos, el tiempo que los usuarios permanecen mirando una publicación, los “me gusta” y las veces que un contenido es compartido.

El sistema también considera las tendencias de Instagram y los intereses de las audiencias. Con esta información puede encontrar patrones que no siempre resultan evidentes al revisar las métricas tradicionales de una cuenta.

Uno de los objetivos es ayudar a los creadores a identificar qué contenidos funcionan mejor y cuáles podrían necesitar ajustes. Por ejemplo, los datos de retención pueden mostrar en qué momento de un video los espectadores dejan de mirar la publicación.

Según Brett Westervelt, responsable de Edits, la herramienta fue desarrollada junto con un grupo de creadores. Una de las necesidades planteadas por ellos era contar con una forma más sencilla de analizar los resultados sin reemplazar su criterio creativo.

El sistema considera las tendencias de y los intereses de las audiencias.

Edits y la competencia con CapCut

Instagram presentó por primera vez Edits Assistant en junio, durante un evento para creadores. Meta también había anticipado que trabajaba en una versión de escritorio de la aplicación, aunque el anuncio más reciente está centrado en las nuevas capacidades de análisis mediante inteligencia artificial.

La compañía busca diferenciar su propuesta de otras herramientas de edición con IA. YouTube, por ejemplo, prepara un asistente que permitirá a los creadores interactuar mediante instrucciones en lenguaje natural y cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027.

En el caso de Instagram, la inteligencia artificial se concentra principalmente en analizar estadísticas y rendimiento, mientras que las decisiones sobre la edición y el contenido continúan en manos de los usuarios.

Edits tendrá límites para usar la IA

El asistente no ofrecerá consultas ilimitadas. Meta establecerá un límite para los creadores, aunque permitirá ampliarlo mediante una suscripción a Meta One. La compañía todavía no detalló cuántas consultas estarán disponibles inicialmente ni cuáles serán exactamente las ventajas adicionales de la suscripción.

Con esta incorporación, Instagram busca convertir a Edits en una herramienta que no solo permita modificar videos, sino también comprender mejor el comportamiento de las audiencias y utilizar esos datos para tomar decisiones sobre futuras publicaciones.