La insólita razón por la que tu router pierde señal todo el tiempo y que no tiene nada que ver con la empresa

Fuente: Populoos.

Con cada vez más actividades dependiendo de una conexión estable —desde el teletrabajo y las clases virtuales hasta el streaming y los dispositivos inteligentes del hogar—, una desconexión de WiFi deja de ser una molestia menor. Una videollamada que se corta, una serie que se traba o un parlante inteligente que deja de responder son apenas algunas de las consecuencias más comunes de este problema, que tiene explicaciones bastante más simples de lo que parece.

Qué interferencias afectan más a la señal

Uno de los motivos más frecuentes son las interferencias de otros aparatos electrónicos. Televisores, microondas, electrodomésticos y hasta las redes inalámbricas de los vecinos pueden alterar la señal que emite el router. También afectan los dispositivos Bluetooth —auriculares, parlantes, mouses inalámbricos— porque muchos de ellos comparten la misma banda de 2,4 GHz que usa el WiFi tradicional. Cuando demasiados equipos compiten por esa frecuencia, es normal que aparezcan caídas momentáneas o que la velocidad baje sin razón aparente.

Por qué conviene pasarse a la banda de 5 GHz

La mayoría de los routers modernos ofrecen una segunda banda, la de 5 GHz, que suele estar mucho menos congestionada. Es una opción más estable porque es menos sensible a las interferencias de otros aparatos electrónicos. Repartir los dispositivos entre ambas bandas —dejando la de 2,4 GHz para equipos que no necesitan tanta velocidad, y la de 5 GHz para los que sí— puede mejorar bastante el rendimiento general de la red.

La ubicación del router también juega su parte

Dónde se coloca el router tiene un impacto directo en la calidad de la señal. Si el equipo queda en un rincón, detrás de un mueble o pegado a un electrodoméstico grande, la señal pierde fuerza antes de llegar a otras habitaciones. Por eso se recomienda ubicarlo en una posición central de la vivienda y un poco elevado, además de mantenerlo a al menos 30 centímetros de distancia de heladeras, lavarropas y otros equipos metálicos.

Las paredes también bloquean la señal

No todos los obstáculos afectan al WiFi de la misma manera. Paredes gruesas, ventanas y materiales como el cemento, la piedra, el metal o los pisos de cerámica pueden reducir bastante el alcance de la red. Esto explica por qué algunas habitaciones tienen mejor señal que otras dentro de la misma casa, y por qué muchas veces alcanza con mover el router de lugar para notar una mejora.

Qué hacer si la señal no llega a toda la casa

Si después de optimizar la ubicación el problema de cobertura sigue ahí, existen equipos pensados específicamente para ese caso:

Repetidores WiFi , que toman la señal existente y la retransmiten a otras zonas.

, que toman la señal existente y la retransmiten a otras zonas. Sistemas WiFi Mesh , que crean una sola red unificada con cobertura más pareja en toda la casa.

, que crean una sola red unificada con cobertura más pareja en toda la casa. Adaptadores PLC, que usan el cableado eléctrico de la vivienda para llevar internet a ambientes alejados del router.

Estas alternativas son especialmente útiles en casas grandes o en construcciones donde las paredes complican la propagación de la señal, y suelen ser más simples de instalar de lo que parece.