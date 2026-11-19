A menudo se habla de la IA generativa como la próxima función que los jugadores notarán dentro de un juego. Sin embargo, la perspectiva más sólida a corto plazo podría ser menos visible: herramientas que ayudan a los equipos a transformar una idea preliminar en material que puedan probar, revisar y modificar. Esto no es un veredicto sobre dónde tendrá la tecnología, en última instancia, su mayor impacto. Es una interpretación de dónde, según la evidencia actual, se concentra el trabajo práctico. Esta visión dirige la atención a las tareas cotidianas de producción que determinan cómo las ideas se convierten en versiones jugables.

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Esta distinción ayuda a poner en perspectiva las compras habituales de los jugadores. Una compra como la de Call of duty points es una transacción convencional orientada al jugador, mientras que las herramientas de IA pueden influir en el trabajo previo de crear versiones preliminares, probar y perfeccionar un juego. El jugador ve la experiencia terminada; los creadores se enfrentan a las decisiones de producción que hay detrás.

Por qué las herramientas de flujo de trabajo ofrecen el panorama más claro a corto plazo

Los jugadores pueden comprar juegos digitales en las tiendas oficiales de las plataformas o en mercados digitales. Eneba es una opción para adquirir game keys o tarjetas de regalo, con etiquetas regionales claras que ayudan a los compradores a seleccionar la oferta adecuada.

El informe State of the Game Industry 2026 respalda esta interpretación sin convertirla en una certeza. Reveló que el 36 % de los profesionales encuestados de la industria de los videojuegos utilizaba IA generativa como parte de su trabajo, mientras que el 30 % de los encuestados que trabajaban en estudios de videojuegos informó usar herramientas de IA. La investigación o la lluvia de ideas fue el uso más habitual, con un 81 %, por delante de la asistencia para programar y las tareas diarias, ambas con un 47 %, mientras que el 35 % mencionó la creación de prototipos. Estas cifras describen un patrón de trabajo centrado en la asistencia, no demuestran que todos los estudios o disciplinas hayan adoptado el mismo enfoque.

La IA generativa también se diferencia de la IA convencional en los videojuegos. Los sistemas convencionales suelen controlar comportamientos dentro de un conjunto de reglas diseñado, mientras que los sistemas generativos crean contenido como texto, código, imágenes, audio o recursos 3D. La cautela también forma parte del panorama: el 52 % de los profesionales encuestados afirmó que la tecnología estaba teniendo un impacto negativo en la industria, frente a cerca del 7 % que lo calificó de positivo.

Por qué el contexto del proyecto cambia el cálculo

Las herramientas para creadores ganan valor cuando trabajan con el contexto de un proyecto real, en lugar de producir resultados inconexos. Unity describe su suite de IA como un asistente integrado en el editor que comprende grafos de escena, GameObjects, componentes, paquetes y plataformas de destino. Roblox también ha presentado herramientas para editar el espacio de trabajo, crear scripts, trabajar con materiales y texturas, capturar animaciones y configurar avatares. La empresa afirma que estas herramientas buscan reducir el tiempo entre una idea y su finalización, además de potenciar las habilidades de los creadores. Para el 2 de junio de 2024, los creadores habían incorporado aproximadamente 535 millones de caracteres de código sugeridos por Code Assist, una cifra propia de la plataforma, no una medida de la industria.

El contraste se aprecia con mayor claridad en las funciones que generan contenido durante la partida. Steam distingue entre el contenido de IA generado durante el desarrollo y el que se genera mientras un juego está en ejecución, y pide a los desarrolladores de sistemas que generan contenido durante la partida que expliquen las medidas de protección contra el contenido ilegal. Un sistema orientado al jugador también debe gestionar la latencia, la coherencia, la moderación, las cuestiones de propiedad intelectual, los controles de seguridad y los costos operativos continuos. El contenido generado durante el desarrollo puede revisarse y corregirse antes del lanzamiento, lo que brinda a los equipos un entorno más controlado para probar su utilidad.

Eso no convierte a la IA generativa en un sustituto del liderazgo creativo. La evidencia disponible respalda un papel auxiliar en la iteración y el trabajo de producción, mientras que la calidad, la autoría, la ética, los datos de entrenamiento y la integración con los flujos de trabajo siguen siendo desafíos abiertos. Por lo tanto, la previsión es sencilla: las herramientas para creadores podrían tener un impacto más profundo en los juegos antes que la IA orientada al jugador. Los mercados digitales como Eneba, que ofrecen promociones en productos digitales, se sitúan en el extremo visible del proceso, donde los jugadores eligen los juegos y complementos terminados que desean.