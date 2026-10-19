De Huawei Watch D2 a Watch D3: la evolución de los relojes con tensiómetro que buscan cambiar el control de la hipertensión.

El Huawei Watch D3 mide la presión arterial con una bolsa de aire en la correa, es 17,7% más fino que el D2 y suma estudios de monitoreo, ejercicio y riesgo cardiovascular.

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La hipertensión casi no da síntomas, y eso explica un dato que incomoda: según la Ensanut 2022, casi la mitad de los adultos en México vive con presión alta bajo el criterio clínico más estricto. Dos de cada tres no lo sabían hasta que un encuestador les colocó el brazalete.

Por qué una sola toma en el consultorio dice poco

El problema no es solo de diagnóstico, también de medición. Hay personas que se ponen nerviosas frente al médico y salen con cifras altas que no tienen en casa, y otras con valores normales de día que se disparan mientras duermen. Además, los tensiómetros tradicionales suelen ser incómodos, grandes y complejos de usar.

Ahí entró la tecnología de consumo. La línea Watch D de Huawei llevó un tensiómetro real a la muñeca: una pequeña bolsa de aire dentro de la correa que se infla como el brazalete del consultorio. El D2 permitía programar mediciones cada 15, 20, 30, 45 o 60 minutos, también durante el sueño, y su foco era el reposo.

Qué cambia del Watch D2 al Watch D3

El D3 conserva esa base y corrige lo que más pesaba en el uso diario. Mide 11,3 mm de grosor, 17,7% menos que el D2, y pesa 40 gramos sin correa. La pantalla AMOLED pasa de 1,82 a 1,92 pulgadas y duplica el brillo, hasta 3.000 nits. Tiene consecuencias clínicas: un reloj grueso termina en la mesa de luz, y las lecturas nocturnas son las que más le sirven a un cardiólogo.

En monitoreo, además del MAPA por intervalos del D2, el D3 estrena un estudio de MAPA no intrusiva con solo siete mediciones, cuatro de día y tres de noche, apoyadas por el sensor óptico. Huawei asegura que es el primer wearable en ofrecerlo. Ya está disponible en México.

Ejercicio, precisión y los límites del reloj

La otra novedad es el ejercicio, terreno que el D2 no tocaba. El D3 mide la presión antes y después de entrenar, con lecturas ajustadas a un ritmo cardíaco elevado. Si detecta cifras altas antes de salir a correr, sugiere bajar la intensidad; si aparecen al terminar, recomienda moderar la sesión siguiente. Los modos deportivos pasan de 80 a más de 100.

Huawei informa que en personas con pulso débil la precisión sube de 80,6% a 94,4%, cifras de la propia empresa. El reloj suma además estudios de riesgo de diabetes y de cardiopatía coronaria, que clasifican el riesgo en bajo, medio o alto: son herramientas de tamizaje, no diagnósticos. Ningún reloj sustituye al cardiólogo, pero en un país donde millones conviven con una enfermedad que no sienten, mirar los números y pedir una cita a tiempo ya es una ventaja.