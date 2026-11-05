Honor prepara un nuevo celular con una batería revolucionaria que podría durar una semana entera

El nuevo smartphone podría alcanzar hasta una semana de uso sin necesidad de conectarlo al cargador.

La autonomía es uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un celular. Mientras los fabricantes suelen concentrar sus esfuerzos en mejorar las cámaras, los procesadores y las pantallas, Honor estaría trabajando en un dispositivo que busca destacarse por la duración de su batería: tendría una capacidad de entre 14.000 y 15.000 mAh.

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La información fue difundida por el filtrador Digital Chat Station y recogida por Android Headlines. Según estos datos, el nuevo smartphone podría alcanzar hasta una semana de uso sin necesidad de conectarlo al cargador. Se trata de una cifra considerable si se tiene en cuenta que la mayoría de los teléfonos disponibles en el mercado cuentan con baterías de mucha menor capacidad.

Una batería más grande que la de algunas tablets

Para dimensionar el proyecto, la capacidad energética que tendría el dispositivo de Honor superaría a la de algunas tablets de gran tamaño, como el iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2023 y la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Por el momento, el fabricante no confirmó las características técnicas del supuesto teléfono. Tampoco trascendieron detalles sobre su procesador, las cámaras, la pantalla o el segmento del mercado al que estaría destinado.

Sin embargo, la apuesta podría estar orientada a usuarios que necesitan una autonomía prolongada, como viajeros frecuentes o personas que utilizan el celular para jugar durante varias horas.

Un antecedente que permite entender esta estrategia es el Honor Win RT 2, un smartphone orientado al público gamer que incorpora una batería de 12.070 mAh y carga rápida de 90 W. También cuenta con un sistema de refrigeración de flujo cruzado, una cámara de 200 megapíxeles y un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

El fabricante no confirmó las características técnicas del supuesto teléfono.

El desafío de fabricar un celular con tanta batería

Aunque una batería de 15.000 mAh resulta atractiva sobre el papel, su incorporación presenta varios desafíos para el fabricante. El principal inconveniente está relacionado con el tamaño y el peso: una capacidad energética tan elevada podría convertir al dispositivo en un teléfono considerablemente más pesado que los modelos convencionales.

Además, Honor tendría que encontrar espacio suficiente para las celdas y los componentes internos, sin descuidar la refrigeración del equipo. Si el objetivo es desarrollar un celular para videojuegos, incluso podría sacrificar algunas características, como las cámaras, para priorizar la autonomía y el rendimiento.

Honor no es la única compañía que experimenta con baterías de gran capacidad. Modelos como el OUKITEL WP100 Titan y el Ulefone Armor 34 Pro también ofrecen varios días de funcionamiento, aunque están orientados principalmente a profesionales que trabajan en condiciones exigentes.

Por ahora, el celular de Honor sigue siendo un proyecto en desarrollo y no tiene fecha de presentación confirmada. Su llegada podría marcar un avance importante para quienes priorizan la duración de la batería por encima de otras características.