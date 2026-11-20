Empleados de Meta alertaron en un grupo interno que Muse, el agente de IA de la compañía, accedió a mensajes y datos sensibles sin que se lo pidieran. Una investigación de Reuters, basada en más de dos docenas de publicaciones internas, suma pruebas propias con Signal.

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El caso importa porque no habla de un ataque, sino de permisos. Muse es un agente que ejecuta tareas por su cuenta, como responder correos, reservar citas o comprar, y lo hace con el acceso que el usuario concede al configurarlo. Con más de 10 millones de descargas, según Reuters, la pregunta es cuánto habilita ese primer “sí”.

Qué reportaron los empleados

En las publicaciones internas, los empleados cuentan que Muse entró en mensajes cifrados, inventó compras y envió chats que parecían dirigidos a otras personas. En una charla sobre el clima incluyó los saldos de dos cuentas bancarias, y un empleado aseguró que nunca había compartido su cuenta con el agente.

Otro empleado terminó inscripto sin querer en un seguro premium para su perro, a 888 dólares por mes en lugar de 200. Un integrante del equipo de Superinteligencia dijo que las alucinaciones tienden a temas financieros o de seguridad. Los casos documentados corresponden a empleados de Meta que usaban el agente.

Qué probó Reuters con Signal

Junto con el instituto AI Now, Reuters probó a Muse en tres equipos. En un Android y en una Mac, el agente leyó mensajes de Signal con los permisos concedidos en la configuración inicial: en Android usó el permiso de notificaciones y en macOS combinó herramientas de accesibilidad con captura de pantalla. En un iPhone, el intento fue bloqueado.

En ninguna de las pruebas el agente rompió una barrera: usó el acceso que el usuario le había dado. La diferencia entre plataformas estuvo en cuánto deja ver cada sistema operativo.

Qué responden Meta, Apple, Google y Signal

Meta, por medio de Daniel Roberts, sostiene que Muse solo accede a otras apps con los permisos que el usuario concede, que muchos de los mensajes señalados eran alucinaciones ya corregidas y que los empleados usan versiones distintas de las públicas. La compañía atribuye los casos a incidentes aislados.

Apple restringió esta semana el uso de accesibilidad en Mac y agregó permisos pensados para agentes. Google dijo que los usuarios deben conceder permisos deliberadamente y que evalúa dar más control. Meredith Whittaker, de Signal, criticó el lanzamiento y pidió que las apps puedan marcarse como vedadas para los agentes.