La empresa tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, debutó este jueves en Wall Street con una suba del 17,07% en sus acciones, que cerraron la primera jornada a 97,17 dólares por título. La compañía, liderada por Dario Amodei, comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT y alcanzó una valoración que llegó a los dos billones de dólares durante la rueda.

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La tecnológica había establecido el precio inicial de su oferta pública de venta (OPV) en 83 dólares por acción. Sin embargo, en su primera operación bursátil los títulos llegaron a 111,50 dólares, un incremento del 34% respecto del valor fijado para su salida al mercado. Durante la jornada, además, alcanzaron un máximo de 115,10 dólares antes de moderar la suba hacia el cierre.

La operación se convirtió en una de las mayores salidas a bolsa de la historia y superó incluso el debut de SpaceX, que en junio había conseguido una oferta pública inicial de 75.000 millones de dólares. En el caso de Anthropic, la colocación alcanzó los 81.300 millones de dólares.

Anthropic alcanzó una valoración de hasta dos billones de dólares

De acuerdo con los datos de la operación, Anthropic alcanzó una capitalización bursátil cercana a los 1,27 billones de dólares, si se consideran las acciones actualmente en circulación. La cifra asciende a 1,76 billones si se incorporan otros títulos que podrían emitirse en el futuro, entre ellos los comprometidos con sus empleados.

En los momentos de mayor cotización durante la primera jornada, la valoración de la empresa llegó a los dos billones de dólares. El resultado refleja el apetito de Wall Street por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial y abre la puerta a que otras empresas del sector evalúen operaciones similares.

La compañía vendió 980 millones de acciones. De ese total, 956,35 millones correspondieron a títulos de nueva emisión y otros 23,65 millones fueron puestos a disposición por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores.

Además, Anthropic acordó una colocación privada de acciones por 26.000 millones de dólares, sin derecho a voto y al mismo precio de 83 dólares por título. La operación contó con el respaldo de importantes actores tecnológicos del ecosistema de inteligencia artificial. Los bancos colocadores, encabezados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, también tendrán la posibilidad de adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales durante un plazo de 30 días.

Qué es Anthropic y por qué se volvió reconocida

Mientras en el rubro de la inteligencia artificial el mercado es dominado por ChatGPT y Google Gemini, Anthropic emergió en los últimos meses como una de las empresas "más completas" del sector. Es considerada como "una de las compañías con mayor potencial" en el desarrollo de la IA a escala mundial. Fue fundada por Dario Amodei, su actual director ejecutivo, junto con su hermana Daniela, ambos ex integrantes del equipo directivo de OpenAI.

El alejamiento de los hermanos para con OpenAI nació tras las críticas de ambos hacia Sam Altman, CEO de esa empresa, al acusarlo de no contemplar "un desarrollo cuidado" de la tecnología. Los Amodei se propusieron crear una IA segura, con especial atención en el control y la interpretación de las decisiones tomadas por estos sistemas. Anthropic está constituida como "una corporación de beneficio público", por lo que sus estatutos contemplan no solo los intereses económicos de sus accionistas, sino también el desarrollo de sistemas de IA controlables, interpretables y seguros.

Darío y Daniela Amodei, los dueños y fundadores de Anthropic.

Las polémicas de Anthropic con el gobierno de Trump

La empresa de los Amodei llegó a las noticias mundiales, después de que el Pentágono confirmara su uso durante las operaciones militares en Venezuela y en Irán a principios de este año. El dato lo difundió el propio Pentágono en la segunda quincena de febrero, y generó tensiones dentro del directorio de Anthropic. Darío y Daniela Amodei le exigieron a la Casa Blanca y al presidente Donald Trump que dejen de usar la aplicación con fines belicistas. Además, acusaron al gobierno norteamericano de haber roto el acuerdo firmado entre el Departamento de Justicia y la compañía por 200 millones de dólares el verano pasado, en el que se exigía expresamente "respetar el uso ético" de la tecnología.

Sin embargo el Pentágono se negó a brindar detalles sobre qué uso le habría dado a Claude durante los ataques en Venezuela e Irán. Desde el entorno del presidente Trump plantearon que seguirían usando la aplicación "hasta conseguir un reemplazo". La respuesta, que dejó disconforme a Amodei, lo llevó a pedir una reunión con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para pedirle que respeten las limitaciones que desde Anthropic le solicitaran.

Sin embargo Hegseth, lejos de consensuar, amenazó a Amodei y le dijo que si no otorgaban libertad total en el uso de Claude, utilizarían la Ley de Producción de Defensa, una antigua norma de los años de la Guerra Fría, para usar la tecnología sin ningún límite en suelo estadounidense, siempre y cuando el Gobierno diga que lo hace "para garantizar la seguridad nacional".