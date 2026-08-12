Gran festival gamer con entrada gratis: más de 2.500 jugadores competirán en un evento masivo

Ser gamer en México tiene sus complicaciones, desde el alto costo de los videojuegos hasta la falta de localización de muchos títulos. Pero también tiene su lado positivo, como una agenda cada vez más nutrida de eventos gratuitos pensados para la comunidad geek, y en unos días llega uno de los más grandes del año.

Coppel Conecta 2026, la segunda edición de este evento, va a tener lugar el 14 y 15 de agosto en Maravilla Studios, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Además de las actividades clásicas de este tipo de festivales, va a ser el escenario de la final del Torneo Desafío Coppel 2026.

Entrada gratis, pero con cupos limitados

Al igual que en la edición anterior, la entrada al evento es completamente gratuita, aunque con un matiz importante: los boletos son limitados, y no se puede llegar el día del evento a intentar entrar sin registro previo. Los organizadores explicaron que esta medida busca controlar la cantidad de asistentes para evitar cualquier inconveniente durante las dos jornadas.

Cómo conseguir los boletos

Quien quiera asistir puede adquirir su boleto a través de la página oficial de Coppel Conecta o desde Boletia, con estos pasos:

Seleccionar la cantidad de boletos, con un máximo de dos por día.

Aceptar los términos y condiciones y completar los datos solicitados.

Guardar el PDF con el boleto correspondiente.

El día del evento, mostrar el código QR en la entrada.

La final que reunió a más de 2.500 jugadores

El Torneo Desafío Coppel 2026 es una competencia a nivel nacional en la que participantes de todo México se enfrentan en línea en tres títulos: Fortnite, Clash Royale y EA Sports FC 26. Tras varias semanas de enfrentamientos, los mejores clasificados llegan a una gran final presencial dentro de Coppel Conecta, donde se disputan premios en efectivo y accesorios para gaming. Según el comunicado oficial, el torneo de este año contó con más de 2.500 participantes, de los cuales solo unos pocos finalistas se van a ver cara a cara en el evento.