Reducí el consumo de memoria de Google Chrome en 6 pasos

Google Chrome es uno de los navegadores más populares, pero también uno de los que más memoria RAM utiliza. Te contamos cómo reducir su consumo sin sacrificar funcionalidades.

12 de enero, 2026 | 18.37

 

Google Chrome ofrece velocidad, compatibilidad y un ecosistema de extensiones muy amplio, pero esa experiencia tiene un costo: alto consumo de memoria RAM. Esto puede notarse especialmente en computadoras con recursos limitados o cuando abrís muchas pestañas a la vez.

Afortunadamente, existen varias formas prácticas y efectivas para reducir cuánta memoria usa Chrome, optimizar el rendimiento de tu equipo y evitar que el navegador lo ralentice. A continuación te presentamos pasos concretos para lograrlo.

Paso 1: cerrá o agrupá pestañas que no uses

Cada pestaña abierta en Chrome consume memoria.

  • Antes de comenzar, revisá cuántas tenés abiertas.

  • Cerrá las que no uses o usá la función de agrupar pestañas (haciendo clic derecho sobre una y seleccionando “Agregar a grupo”). Los grupos facilitan organizar y reducir el impacto visual sin tener todas las pestañas dispersas.

Paso 2: activá la funcionalidad “Descartar pestañas” automática

Chrome tiene una opción que descarta automáticamente pestañas que no usás hace tiempo para liberar memoria:

  1. Escribí chrome://settings/performance en la barra de direcciones.

  2. Activá la opción “Optimizar rendimiento” o “Descartar pestañas inactivas”.
    Con esto, las pestañas inactivas se congelan en segundo plano hasta que las vuelvas a necesitar, reduciendo el uso de RAM.

Paso 3: limitá o desactivá extensiones innecesarias

Las extensiones pueden consumir memoria incluso sin que lo notes.

  • Entrá en Más herramientas > Extensiones.

  • Desactivá o eliminá las que no uses con frecuencia. Menos extensiones significa menos procesos ejecutándose en memoria.

Paso 4: cambiá la configuración de “Precarga”

Chrome a veces precarga páginas para acelerar la navegación, pero esto puede aumentar el consumo de memoria.

  1. Entrá a Configuración > Privacidad y seguridad > Cookies y otros datos de sitios.

  2. Desactivá la opción “Precargar páginas para una navegación más rápida”. Así podés reducir el uso de recursos al cargar menos contenido en segundo plano.

Paso 5: usá el “Administrador de tareas” de Chrome

Chrome incluye un administrador de tareas propio:

  1. Presioná Shift + Esc (Windows).

  2. Ahí verás qué pestañas y extensiones consumen más memoria.

  3. Seleccioná y finalizá procesos que no necesites. Esto te permite liberar memoria en tiempo real sin cerrar el navegador completo.

Paso 6: considerá usar Chrome Lite o alternativas si tu PC es muy limitada

Si tu equipo tiene poca memoria RAM o procesador modesto, a veces lo más práctico es usar versiones más ligeras de navegadores o el modo Lite (cuando esté disponible). También podés probar otros navegadores con menor consumo de recursos si Chrome sigue siendo pesado.

Bonus: mantené Chrome y tu sistema actualizados

Tanto Chrome como el sistema operativo lanzan actualizaciones que muchas veces mejoran la eficiencia de recursos y estabilidad. Asegurate de tener la versión más reciente para beneficiarte de optimizaciones de memoria.

Reducir el consumo de memoria de Google Chrome no siempre requiere sacrificar funciones: cerrar pestañas innecesarias, gestionar extensiones, activar la descarte de pestañas y ajustar preferencias de precarga puede mejorar notablemente el rendimiento de tu computadora. Estas acciones son fáciles de aplicar y pueden hacer que Chrome funcione de manera más fluida, incluso en equipos con recursos limitados

