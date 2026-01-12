Reducí el consumo de memoria de Google Chrome en 6 pasos

Google Chrome ofrece velocidad, compatibilidad y un ecosistema de extensiones muy amplio, pero esa experiencia tiene un costo: alto consumo de memoria RAM. Esto puede notarse especialmente en computadoras con recursos limitados o cuando abrís muchas pestañas a la vez.

Afortunadamente, existen varias formas prácticas y efectivas para reducir cuánta memoria usa Chrome, optimizar el rendimiento de tu equipo y evitar que el navegador lo ralentice. A continuación te presentamos pasos concretos para lograrlo.

Paso 1: cerrá o agrupá pestañas que no uses

Cada pestaña abierta en Chrome consume memoria.

Antes de comenzar, revisá cuántas tenés abiertas.

Cerrá las que no uses o usá la función de agrupar pestañas (haciendo clic derecho sobre una y seleccionando “Agregar a grupo”). Los grupos facilitan organizar y reducir el impacto visual sin tener todas las pestañas dispersas.

Paso 2: activá la funcionalidad “Descartar pestañas” automática

Chrome tiene una opción que descarta automáticamente pestañas que no usás hace tiempo para liberar memoria:

Escribí chrome://settings/performance en la barra de direcciones. Activá la opción “Optimizar rendimiento” o “Descartar pestañas inactivas”.

Con esto, las pestañas inactivas se congelan en segundo plano hasta que las vuelvas a necesitar, reduciendo el uso de RAM.

Paso 3: limitá o desactivá extensiones innecesarias

Las extensiones pueden consumir memoria incluso sin que lo notes.

Entrá en Más herramientas > Extensiones .

Desactivá o eliminá las que no uses con frecuencia. Menos extensiones significa menos procesos ejecutándose en memoria.

Paso 4: cambiá la configuración de “Precarga”

Chrome a veces precarga páginas para acelerar la navegación, pero esto puede aumentar el consumo de memoria.

Entrá a Configuración > Privacidad y seguridad > Cookies y otros datos de sitios. Desactivá la opción “Precargar páginas para una navegación más rápida”. Así podés reducir el uso de recursos al cargar menos contenido en segundo plano.

Paso 5: usá el “Administrador de tareas” de Chrome

Chrome incluye un administrador de tareas propio:

Presioná Shift + Esc (Windows). Ahí verás qué pestañas y extensiones consumen más memoria. Seleccioná y finalizá procesos que no necesites. Esto te permite liberar memoria en tiempo real sin cerrar el navegador completo.

Paso 6: considerá usar Chrome Lite o alternativas si tu PC es muy limitada

Si tu equipo tiene poca memoria RAM o procesador modesto, a veces lo más práctico es usar versiones más ligeras de navegadores o el modo Lite (cuando esté disponible). También podés probar otros navegadores con menor consumo de recursos si Chrome sigue siendo pesado.

Bonus: mantené Chrome y tu sistema actualizados

Tanto Chrome como el sistema operativo lanzan actualizaciones que muchas veces mejoran la eficiencia de recursos y estabilidad. Asegurate de tener la versión más reciente para beneficiarte de optimizaciones de memoria.

Reducir el consumo de memoria de Google Chrome no siempre requiere sacrificar funciones: cerrar pestañas innecesarias, gestionar extensiones, activar la descarte de pestañas y ajustar preferencias de precarga puede mejorar notablemente el rendimiento de tu computadora. Estas acciones son fáciles de aplicar y pueden hacer que Chrome funcione de manera más fluida, incluso en equipos con recursos limitados