Google dice que invertirá 15.000 millones de dólares en capacidad de centros de datos de IA en India

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Google en su edificio de oficinas en Hyderabad, India

14 oct (Reuters) -Google invertirá 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años para crear un centro de inteligencia artificial en la región india de Andhra Pradesh, anunció este martes la compañía, una de las mayores inversiones de su historia en el país.

"Se trata del mayor centro de inteligencia artificial en el que vamos a invertir en el mundo fuera de Estados Unidos", dijo Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud, en un evento celebrado en Nueva Delhi.

El centro de datos de un gigavatio de la unidad de Alphabet Inc tendrá su sede en la ciudad portuaria de Visakhapatnam. Responsables del estado del sur de India cifraron anteriormente la inversión en 10.000 millones de dólares.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La decisión se produce en un contexto de competencia cada vez mayor entre las grandes empresas tecnológicas, que están invirtiendo grandes sumas en la construcción de nuevas infraestructuras de centros de datos para satisfacer la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial. Sólo Google se ha comprometido a gastar unos 85.000 millones de dólares este año para aumentar la capacidad de sus centros de datos.

La IA requiere una enorme potencia de cálculo, lo que impulsa la demanda de centros de datos especializados que permitan a las empresas tecnológicas conectar miles de chips en clústeres.

Microsoft y Amazon ya han invertido miles de millones en la construcción de centros de datos en India, un mercado de crecimiento clave para los gigantes tecnológicos mundiales, donde casi mil millones de usuarios acceden a internet.

Reuters informó por primera vez de los planes de Google en julio. El centro de datos del gigante de las búsquedas será el mayor en capacidad y tamaño de la inversión en Asia y forma parte de una expansión multimillonaria de su cartera de centros de datos en toda la región, en países como Singapur, Malasia y Tailandia, informó entonces Reuters.

"En una era en la que los datos son el nuevo petróleo, este tipo de iniciativas supondrán una ventaja estratégica", dijo Nara Lokesh, ministro de Informática del Estado.

Con información de Reuters