El truco oculto de Google Drive que te solucionará la vida

Hay una función oculta en Google Drive que pocos conocen y permite usar la aplicación como todo un profesional.

La plataforma de Google Drive es una de las más utilizadas dentro de las aplicaciones que brinda la empresa estadounidense, porque con solo tener una cuenta se puede acceder a diferentes herramientas que facilitan mucho el día a día. Desde la organización personal hasta la profesional o la académica se verá beneficiada por el truco que pocos usuarios conocieron.

Con la popular app de Google Drive se pueden almacenar, editar y enviar distintos archivos de forma segura mediante la nube. Aunque tiene un límite de espacio gratuito, es de gran utilidad para aquellos que necesiten hasta 15 GB para sus contenidos privados o profesionales. Lo que no todos saben es que se pueden crear los archivos desde la misma plataforma, sin necesidad de buscarlos o subirlos en otro lado.

Se trata de la función del escáner a la que se puede llegar con la cámara de cualquier teléfono o dispositivo y solo puede llevar hasta 5 minutos para visualizar el archivo en Google Drive. Para habilitar este truco, una vez que se accede a la aplicación, hay que apretar en la palabra “nuevo”, para que se desplieguen las diferentes tareas entre las que aparece el escaneo.

De manera automática, una vez que se seleccione, se verá cómo el celular estará listo para capturar cualquier imagen que se enfoque. Así también permite buscar alguna de las que ya se tengan guardadas en la memoria interna. Una vez que la persona elija entre las dos variantes, se podrán editar de la manera que prefiera.

Finalmente, una vez que tengas el resultado, se presiona guardar para luego rastrearlo dentro del almacenamiento del Google Drive. Una vez que se lo localice, hay que ir a la parte superior derecha donde están los tres puntos y elegir “enviar copia”. Desde ese menú te permite mandar el nuevo archivo a cualquier app para que quede disponible.

Por otra parte, hasta hace poco tiempo, Google Drive no dejaba escanear un archivo si no era en formato PDF. A pesar de que era una manera muy utilizada, en algunas oportunidades la imagen no quedaba del todo clara y se necesitaba de otra aplicación para cambiarle ese formato de archivo a otros más populares.

Sin embargo, hace pocos meses, la plataforma se actualizó para sumar la alternativa del JPG, la cual resulta mucho más práctico para todos. De esta manera, en el paso posterior a escanear la foto, además de cambiar el nombre de lo que se editó, se permite seleccionar en qué formato se quiere acceder a la misma.

Google eliminará cuentas de Gmail: qué tengo que hacer para conservarlas

En una reciente actualización de su política de inactividad, Google anunció que eliminará cuentas de Gmail, YouTube y Google Drive, entre otras plataformas, a partir de septiembre. Según la nueva normativa, se considerará inactiva cualquier cuenta que no haya sido utilizada o que no haya iniciado sesión durante dos años, y será eliminada junto con toda la información asociada.

Google implementó una actualización para mejorar la seguridad y gestionar de manera más óptima los recursos. Sin embargo, esta decisión afecta no solo a los usuarios individuales, sino también a quienes gestionan información vital en estos servicios. La eliminación de cuentas inactivas podría resultar en la pérdida de documentos de trabajo, contactos empresariales y recuerdos personales, lo que destaca la gravedad del impacto potencial de esta medida.

Es importante tener en cuenta que el requisito de dos años sin actividad no solo se limita a iniciar sesión en la cuenta, sino también a la falta de interacción con cualquiera de los servicios de Google. Y aunque esta medida entró en vigor a finales del año pasado, la empresa aclaró que la eliminación de cuentas no será inmediata.

Google se comunicará con los usuarios afectados por correo electrónico, tanto en la cuenta en riesgo como en cualquier correo de contacto adicional registrado. Esto les permitirá tomar las medidas necesarias para mantener sus cuentas activas y evitar la eliminación.

Qué se debe hacer para no perder las cuentas de Gmail, Google Drive y YouTube