Google recibe más tiempo para responder a preocupaciones en investigación de la UE, según Bruselas

Los reguladores de la UE están concediendo a Google, de Alphabet , un poco más de tiempo para disipar sus inquietudes, después de que una propuesta anterior de la empresa resultara insuficiente, según informó el viernes la Comisión Europea.
"Google está colaborando con la Comisión para defenderse y, además, para ofrecer una solución que realmente aborde las preocupaciones planteadas en el caso y en las conclusiones preliminares", dijo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, en una rueda de prensa diaria.
"La realidad, por ahora, es que esa solución simplemente no es lo suficientemente sólida. Por eso le estamos dando a Google un poco más de tiempo para que siga colaborando con la Comisión y ofrezca una solución que realmente aborde las preocupaciones en interés de las empresas y los ciudadanos europeos", dijo.
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La Comisión, que actúa como autoridad de competencia de la UE, ha acusado a Google de infringir la Ley de Mercados Digitales, cuyo objetivo es frenar el poder de las grandes tecnológicas, y está ultimando su decisión, que podría incluir una multa contra Google.
Con información de Reuters