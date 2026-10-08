Google lanzó Playground, la nueva plataforma experimental para crear videojuegos con inteligencia artificial sin necesidad de programar

Google presentó Playground, una plataforma experimental que permite crear videojuegos a partir de instrucciones escritas en lenguaje natural, sin necesidad de tener conocimientos de programación. La herramienta funciona desde el navegador y busca que cualquier persona pueda transformar sus ideas en juegos personalizados mediante indicaciones a la inteligencia artificial.

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El sistema permite desarrollar una propuesta desde cero o modificar modelos predefinidos para ajustar personajes, escenarios, reglas y físicas. Una vez terminado el proyecto, los usuarios pueden compartirlo mediante un enlace o publicarlo en una galería para que otras personas lo descubran y jueguen. Por el momento, el lanzamiento inicial está limitado a Estados Unidos para mayores de 18 años.

Cómo funciona Playground, la IA de Google para crear videojuegos

La plataforma propone una interfaz conversacional en la que el usuario describe el videojuego que quiere desarrollar. A partir de esas instrucciones, la inteligencia artificial genera una experiencia que se puede probar y modificar durante el proceso creativo.

Por ejemplo, es posible cambiar el comportamiento de los personajes, modificar las reglas de juego o transformar el entorno con nuevas indicaciones escritas. También se pueden utilizar propuestas iniciales como punto de partida y adaptarlas a las preferencias de cada creador.

Playground está impulsado por modelos de inteligencia artificial de Google, entre ellos Gemini, Nano Banana y Lyria, junto con herramientas desarrolladas internamente para facilitar la creación de videojuegos.

La propuesta apunta a reducir las barreras técnicas que suelen dificultar el desarrollo de juegos. En lugar de aprender a utilizar motores complejos o escribir código, los usuarios pueden concentrarse en definir sus ideas y experimentar con distintas mecánicas.

Las creaciones se pueden publicar en una galería comunitaria.

Los videojuegos se pueden compartir y jugar con otras personas

Una de las características de Playground es la posibilidad de publicar las creaciones en una galería comunitaria. De esta manera, otros usuarios pueden acceder a los juegos y probar propuestas desarrolladas por la comunidad.

La plataforma también contempla funciones multijugador y tablas de clasificación para determinados géneros. Estas opciones buscan ampliar las posibilidades de interacción y permitir que las experiencias creadas con inteligencia artificial trasciendan el uso individual.

Google ofrece Playground de forma gratuita, aunque las personas que cuentan con una suscripción a Google One pueden acceder a límites semanales más amplios para generar juegos. Además, la compañía anunció una futura integración con Unity Spark, una herramienta desarrollada junto con Unity que apunta a experiencias de creación más avanzadas, con mecánicas más complejas y mayores posibilidades de desarrollo.

Con Playground, Google busca acercar la creación de videojuegos a un público más amplio y convertir las instrucciones escritas en una nueva forma de experimentar con el entretenimiento interactivo.