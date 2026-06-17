Google Earth lanzó un nuevo simulador de vuelo: cómo activarlo

Esta propuesta busca combinar entretenimiento con exploración.

Google lanzó una nueva función en Google Earth que permite pilotear un avión de manera virtual y recorrer ciudades, montañas, océanos y otros paisajes sin salir de casa. El simulador de vuelo ya está disponible de forma gratuita desde el navegador y aprovecha el modelado 3D de la plataforma para ofrecer una experiencia inmersiva con escenarios de gran nivel de detalle.

La herramienta permite controlar la aeronave mientras se sobrevuelan distintos puntos del planeta, modificando la altitud y el rumbo en tiempo real. Gracias a las imágenes satelitales y a la tecnología tridimensional de Google Earth, los usuarios pueden disfrutar de vistas realistas de continentes, costas y grandes ciudades, generando la sensación de estar realizando un vuelo real.

Cómo acceder al simulador de vuelo de Google Earth

A diferencia de simuladores profesionales, esta propuesta apunta a un público general y busca combinar entretenimiento con exploración. El objetivo no es replicar con precisión todos los aspectos técnicos de la aviación, sino brindar una forma sencilla de descubrir el mundo desde una perspectiva diferente.

El sistema funciona directamente desde la versión web de Google Earth, sin necesidad de descargar programas adicionales. Para comenzar la experiencia, solo hay que ingresar a la plataforma, seleccionar la opción "Explorar Earth" y luego acceder al apartado "Simulador de vuelo", ubicado dentro del menú de herramientas.

Cómo funciona el simulador de vuelo de Google Earth

El manejo del avión puede realizarse utilizando el teclado o el mouse, con controles pensados para facilitar la navegación, aunque dominar la aeronave requiere cierta práctica. En caso de perder el control o estrellarse durante el recorrido, el simulador permite reiniciar el vuelo rápidamente y volver a despegar desde una posición segura.

La calidad visual de la experiencia depende tanto del nivel de detalle disponible en cada región como de la velocidad de la conexión a internet. En las zonas donde Google Earth cuenta con modelos tridimensionales más completos, el resultado ofrece paisajes especialmente realistas.

Podés controlar la aeronave mientras se sobrevuelan distintos puntos del planeta.

Las limitaciones del simulador de vuelo de Google Earth

El simulador presenta algunas limitaciones técnicas que pueden afectar la experiencia. Por ejemplo, al volar cerca del nivel del suelo en zonas situadas por debajo del nivel del mar, como la cuenca Badwater en California, pueden aparecer parpadeos en la imagen o recortes en la visualización del terreno. Además, mientras se utiliza la función de vuelo, las teclas de acceso rápido propias del mapa estándar quedan desactivadas para evitar interferencias con los controles del avión.

Con esta incorporación, Google recupera una de las funciones más llamativas asociadas históricamente a Google Earth y la adapta a la versión web, facilitando el acceso para cualquier usuario. El simulador se presenta como una alternativa ideal para quienes disfrutan explorar nuevos lugares, conocer paisajes desde el aire o simplemente experimentar una forma distinta de recorrer el planeta sin moverse de su computadora.