Google Drive lanzó su propio editor de video: cómo funciona y de qué manera usarlo gratis

La app de Google Workspace permite crear y editar videos directamente desde el navegador.

Google Drive cuenta con un editor de video gratuito que muchos usuarios todavía desconocen. Se trata de Google Vids, una aplicación de Google Workspace que permite crear y editar videos directamente desde el navegador, sin necesidad de descargar programas ni contar con conocimientos avanzados de edición.

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La herramienta fue lanzada originalmente en 2024 para usuarios empresariales y corporativos, pero en 2026 llegó también al público general. Aunque no ofrece las prestaciones de un software profesional, permite realizar proyectos audiovisuales personales, combinar imágenes y clips, agregar música y utilizar inteligencia artificial para generar contenido.

Cómo acceder al editor de video de Google

Existen dos maneras de ingresar a Google Vids. La primera consiste en abrir Google Drive desde un navegador, seleccionar la opción "Nuevo" y después hacer clic en "Google Vids". La segunda es ingresar directamente a la página de la aplicación y presionar el botón "+" que aparece debajo de "Crear un nuevo video".

Una vez dentro, el usuario puede comenzar un proyecto desde cero con la opción "Video en blanco" o elegir entre distintas alternativas:

Utilizar plantillas prediseñadas.

Convertir una presentación de diapositivas en un video.

Subir un video existente para editarlo.

Generar clips mediante inteligencia artificial con el modelo Veo 3.1.

Crear una pista musical con IA.

Grabar imágenes con la cámara web.

Producir clips con avatares generados por inteligencia artificial.

Crear un guion gráfico.

La interfaz de Google Vids funciona de manera similar a otros editores audiovisuales.

También permite seleccionar la orientación del video, según el formato que se quiera utilizar.

Qué herramientas de edición ofrece Google Vids

La interfaz de Google Vids funciona de manera similar a otros editores audiovisuales basados en una línea de tiempo. En la parte inferior aparecen las pistas de video y audio, mientras que la ventana central muestra el fragmento seleccionado y el panel lateral concentra las opciones de edición.

Desde allí es posible importar videos e imágenes almacenados en Google Drive y Google Fotos, grabar nuevos clips, incorporar voces en off, insertar textos, agregar música y utilizar formas y otros elementos visuales.

La edición también permite dividir escenas, duplicarlas, silenciar pistas de audio y modificar las transiciones. Además, los usuarios pueden incorporar títulos, cambiar su tamaño, posición y estilo, e incluso aplicarles animaciones.

Otra alternativa es utilizar el banco de imágenes integrado, que ofrece recursos adicionales para complementar los proyectos.

Como sucede con otras aplicaciones de Google Drive, los cambios se guardan automáticamente. Cuando el trabajo está terminado, se puede reproducir para revisar el resultado y utilizar el botón "Compartir" para mostrarlo a otras personas.

Si bien Google Vids no está pensado para trabajos profesionales que requieren alta resolución o múltiples pistas de edición, representa una alternativa gratuita y accesible para quienes necesitan producir videos sencillos sin recurrir a programas especializados.