Google Cloud suma los modelos de OpenAI a su plataforma y se consolida como el único proveedor total de IA empresarial

Google Cloud anunció la incorporación de modelos de OpenAI a Model Garden, su catálogo de inteligencia artificial para empresas y desarrolladores. Con esta integración, la plataforma reúne modelos propios, de terceros y de código abierto, y amplía las alternativas disponibles para implementar soluciones de IA generativa en entornos corporativos.

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El acuerdo también permite acceder a los modelos de OpenAI desde la infraestructura de Google Cloud, con una gestión centralizada de los servicios y la facturación. Según las compañías, el objetivo es que las organizaciones puedan elegir la tecnología más adecuada para cada tarea sin quedar atadas a un único proveedor.

Qué modelos de OpenAI llegan a Google Cloud

La integración contempla tres modelos de OpenAI, orientados a diferentes necesidades de trabajo. La propuesta abarca desde tareas profesionales complejas hasta operaciones cotidianas que requieren velocidad y eficiencia.

Las alternativas anunciadas son:

GPT Astra: diseñado para tareas exigentes, como programación, uso de computadoras, trabajo profesional e investigación científica.

GPT 6.1 Sol: ofrece capacidades cercanas a las de Astra, con un costo menor, y está orientado a la programación mediante agentes, el uso de computadoras y las tareas profesionales.

GPT 6.0 Luna: apunta a trabajos cotidianos a gran escala, con un enfoque en la velocidad y la eficiencia de costos.

La plataforma permite seleccionar y cambiar de modelo según las necesidades de cada proceso, teniendo en cuenta factores como el rendimiento, la latencia y el costo. De esta manera, los equipos pueden adaptar sus soluciones sin tener que modificar toda su arquitectura tecnológica.

El acuerdo también permite acceder a los modelos de OpenAI desde la infraestructura de Google Cloud.

Además, el uso de los modelos se gestiona mediante Google Cloud Marketplace. Los consumos quedan incluidos en una única factura de Google Cloud, pueden descontarse de los compromisos de nube existentes y cuentan para los Planes de Ahorro Flexible.

Seguridad y disponibilidad para empresas

Google Cloud también destacó las herramientas de seguridad, gobernanza y control de datos disponibles para las organizaciones que utilizan estos modelos. Según la compañía, las instrucciones, el contexto y los resultados de los clientes permanecen dentro del perímetro de datos designado y no se utilizan para entrenar modelos base.

Los modelos de OpenAI funcionan sobre infraestructura dedicada de Google Cloud y las consultas se procesan mediante puertas de enlace aisladas. La plataforma también ofrece autenticación, controles de acceso y registros de auditoría para supervisar las interacciones entre los agentes y los modelos. Algunas funciones adicionales, como la retención cero de datos y la computación confidencial, llegarán próximamente.

Por el momento, GPT Astra, GPT 6.1 Sol y GPT 6.0 Luna están disponibles en versión preliminar privada para determinados clientes empresariales. Los desarrolladores pueden comenzar a crear soluciones mediante las API de Google Cloud y conectar flujos de trabajo locales basados en Codex.

La compañía adelantó que los modelos también llegarán próximamente a Gemini para empresas de Google Cloud y a Google Antigravity, con el objetivo de ampliar las opciones para desarrolladores y organizaciones.